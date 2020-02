Daybreak, une bande dessinée immersive

Daybreak est une bande dessinée originale, de Brian Ralph, paru en janvier 2020, aux éditions Delcourt. Un ouvrage qui se lit facilement, présentant un monde post-apocalyptique, avec la menace permanente des zombies, dans lequel le lecteur est observateur et acteur.

Un homme, avec un bras en moins, salut le lecteur. Il explique qu’il va bientôt faire sombre, qu’il faudrait mieux venir avec lui. Il soulève une trappe, descend sur une échelle. Il invite à entrer et bien évidemment de fermer la trappe correctement, quand le lecteur sera à l’intérieur. Puis, on le suit, dans un couloir avant de découvrir un petit « chez-soi ». Cela fait longtemps qu’il n’a pas reçu de visiteur, alors il oublie de proposer à boire, mais se rattrape rapidement. L’homme au moignon affirme que l’on est en sécurité, en tout cas pour l’instant. Il aimerait avoir mieux à offrir, mais propose malgré tout de se servir dans le garde-manger, si l’on a un creux dans la nuit. Il prépare un lit, avant de proposer de se reposer un peu. Puis, il s’enfonce dans cette étrange caverne avant d’expliquer, que lui prendra le premier tour de garde, cette nuit…

Le récit est très fluide et interpellant. La lecture est originale, avec ce personnage qui interpelle directement le lecteur, faisant ainsi partie de cette aventure. C’est dans un monde post-apocalyptique que l’on se retrouve, avec des zombies qui rôdent partout. Une menace permanente, avec celle d’autres personnes ou même d’animaux, qui peuvent mettre en danger. La bande dessinée est captivante, entrainant facilement le lecteur dans ce survival, plein de rebondissements, entre survie, zombies et rencontres, qui se finissent toujours plus ou moins bien. Héros de l’histoire, le lecteur suit un personnage intéressant, amical et bienveillant, plutôt agréable, dans ce monde d’horreurs. Le dessin est assez simple, plutôt rond, plaisant, expressif, sans trop de fioritures, en noir et blanc, offrant ainsi une atmosphère particulière, peut-être un peu pesante, à ce récit unique.

Daybreak est une bande dessinée originale, où le personnage principal du récit, survivant d’un monde post-apocalyptique, où les zombies rôdent, interpelle le lecteur, qui devient acteur de ce survival, à l’ambiance singulière.