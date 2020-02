Darryl Ouvremonde, de Krystel et Rémi Guérin

Plusieurs années après la publication du roman du même nom par Olivier Peru, Rémi Guérin publie « Darryl Ouvremonde » la BD aux éditions Glénat, sous le coup de crayon de Krystel.

Résumé

Dans tout l’Ouvremonde, Darryl est une légende, le plus grand des journalystes du Veilleur. Ayant le pouvoir de traverser les réalités et de voyager dans le « monde gris », il est devenu célèbre pour les articles qui rendent compte de ses aventures. Mais Darryl n’est pas qu’un aventurier, il a aussi un devoir : informer. Et toutes ses certitudes sont sur le point d’être ébranlées le jour où il enquête sur la disparition d’un géant… La magie qui régule son monde serait utilisée à mauvais escient par un individu mystérieux et dont les intentions demeurent troubles. Le sujet du prochain article de Darryl est tout trouvé : découvrir qui se cache derrière tous ces mystères…

Mon avis

Cette bande dessinée est une magnifique découverte ! Tout d’abord, « Darryl Ouvremonde » se déroule dans un monde semi-fantastique. En effet, Darryl, journalyste, a la capacité de naviguer entre la réalité et les autres mondes. Remplie d’intrigues et de questionnements, l’histoire se dévore finalement bien trop rapidement à mon goût ! D’autant plus que les graphismes, signés Krystel, sont absolument magnifiques. Dans un style un peu steampunk, son crayonné rappelle l’excellence de Xavier Collette, illustrateur notamment pour certains jeux de Libellud.

Darryl Ouvremonde affiche sans complexe son inspiration au monde d’Harry Potter et n’hésite pas à en faire référence. Ici, les sorciers sont des journalystes et la recherche de la vérité les emmène dans de vastes aventures. Pour conclure, cette lecture est un véritable coup de coeur, et la fin m’a terriblement frustrée. J’ai envie d’avoir la suite !! Plus qu’à attendre Juin 2020 avec impatience !

