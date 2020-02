Poppy et Sam – Histoires du soir

Histoires du soir est un recueil de récits de Poppy et Sam, à paraître à la fin de ce mois de février 2020, aux éditions Usborne. Un livre illustré, qui réunit une dizaine d’histoires classiques, de la collection des contes de la ferme.

A la ferme des Pommiers, c’est jour de livraison ! Monsieur Legrain a apporté, dans son camion, des sacs d’aliments pour les vaches. Madame Poirier et Louis aident monsieur Legrain à décharger le camion. Louis demande à Sam de tenir éloigné le chaton, Peluche, avec qui il joue. Une fois le camion déchargé, Poppy et Louis saluent monsieur Legrain qui klaxonne. A ce moment-là, Sam est surpris, il se demande où est passé Peluche. Louis qui a fait le tour de la grange affirme qu’il n’y est pas. Poppy explique qu’elle ne l’a vu nulle part, même pas dans l’écurie, où elle a été voir. Madame Poirier pense alors que Peluche a sauté dans le camion de monsieur Legrain…

Le livre, qui regroupe une dizaine d’histoires de Poppy et Sam, débute avec un sommaire et une présentation des personnages. Poppy et Sam Poirier habitent à la ferme des Pommiers, en compagnie d’un certain nombre de personnages, qui sont à retrouver dans le livre. Les jeunes lecteurs vont plonger rapidement dans ces aventures quotidiennes, qui rythment la vie de la ferme des Pommiers. Les récits sont simples, adaptés aux jeunes lecteurs, avec des phrases courtes, quelques dialogues pour rendre les histoires vivantes et un vocabulaire choisi. A chaque double page une grande illustration, ou deux, sont à découvrir, offrant une immersion plaisante. Un petit canard jaune se cache à chaque double page, les jeunes lecteurs sont invités à le retrouver, suggérant un jeu de cherche et trouve amusant, aiguisant ainsi le sens de l’observation des enfants. Le dessin est rond, doux, agréable et coloré, présentant un univers joyeux.

Histoires du soir est un beau recueil d’histoires de Poppy et Sam. Un livre tendre et amusant, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir ou redécouvrir les aventures quotidiennes de ces deux enfants, vivant à la ferme des Pommiers.