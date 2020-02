Les enfants de la Résistance, tome 6, Désobéir !

Désobéir ! est le sixième tome de la série à succès Les enfants de la Résistance, paru aux éditions Le Lombard, en janvier 2020. Une bande dessinée de Vincent Dugomier et Benoît Ers, qui présente la suite de la révolte de trois enfants, lors de la Seconde Guerre Mondiale.

19 février 1943, Eusèbe et François se rendent aux éclusent qui ont été détruites. Les deux garçons constatent les dégâts et se réjouissent que les allemands soient embêtés. Les bombardiers anglais ont bien fait leur travail ! Alors qu’ils se font refouler par un soldat allemand, François se cogne le pied dans une plaque. Il la retourne et retrouve l’inscription de l’ouvrage d’art, qui a été réalisé par la société de construction fluviale. Le jeune garçon semble rêveur. Mais le soldat allemand revient vite pour leur crier dessus, de nouveau. C’est Eusèbe qui réagit, et qui tire par copain par le bras, afin de partir de là. Un peu plus loin, les deux garçons sont rejoints par leur amie Lisa. Elle arrive en courant, le souffle coupé. Elle annonce difficilement à ses amis qu’elle a entendu à la radio, que l’Allemagne venait de déclarer la guerre totale.

Les trois amis continuent, à leur manière, à faire de la résistance à l’opposant, l’Allemagne nazie. Alors que l’armée allemande vient de subir une grande défaite, elle décide d’instaurer en France, avec le gouvernement en place, le Service de Travail Obligatoire, le STO. Tous les jeunes hommes, de 20 à 22 ans, doivent se présenter à leur mairie, pour être recensés, pour être affectés, par la suite, dans des usines allemandes. Tout le monde n’est pas d’accord avec ce nouvel ordre, mais refuser d’obéir peut coûter cher ! C’est pourquoi, les trois amis vont devoir ruser, pour éviter de voir les jeunes hommes de leur village partir pour l’Allemagne et tenter de faire bouger la population. La bande dessinée est agréable à découvrir, avec un récit fluide et bien découpé. L’histoire est également bien documentée, au plus proche de ce qu’a pu être cette occupation allemande, très oppressante. Les personnages évoluent un peu plus, offrant une approche singulière, douce et plaisante. Le dessin est rond, agréable, offrant un bel univers, malgré le fond de l’histoire.

