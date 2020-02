Pourquoi acheter du matériel factice ?

Il existe de nombreuses raisons à acheter des équipements électroniques factices.Exposer des produits factices en produits de démonstration limite les pertes et dissuade même les voleurs les plus chevronnés qui comprendront rapidement la supercherie.Nous vous en dévoilons les principales raisons.

La première raison :

Limiter les vols. les entreprises commercialisant de l’équipement électronique comme des smartphones, tablettes… Sont victimes chaque année de différents vols entraînant des pertes financières significatives.

Seconde raison :

Acheter du matériel factice permet de faire vivre vos show-rooms et autres lieux d’expositions. En effet, un vendeur de meubles, de cuisines… souhaitant mettre en scène ses produits pourra décorer et intégrer des éléments factices pour aider les prospects à se projeter dans l’espace. Par exemple, si un vendeur de meubles installe un espace bureau dans son show-room, nous pouvons fournir des tablettes ou des ordinateurs pour améliorer l’expérience client.

Enfin, nos produits factices peuvent servir d’accessoires et d’outils pour le cinéma. De très bonne qualité et économique, il est quasiment impossible de faire la distinction entre un modèle original et un produit factice visuellement.

Des répliques parfaites

Nous mettons un point d’honneur à commercialiser des produits factices de bonne facture. Nos répliques sont parfaites. En effet, nos téléphones intelligents et autres appareils ont le même poids et la même taille que leurs originaux. Il est également possible de cliquer sur les boutons pour plus de réalisme.Le matériel est renouveler sans cesse afin de proposer des produits factices divers et surtout d’actualités ainsi que des produits électroniques factices extrêmement réalistes à un très bon rapport qualité/prix. De nombreuses marques, dont de très prestigieuses, nous ont déjà fait confiance, pourquoi pas vous ?