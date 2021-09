Des compléments alimentaires bio et 100% naturels

La crise sanitaire a changé nos habitudes, notre mode de vie est plus respectueuse de la nature. Ce retour au naturel est d’autant plus présent dans nos habitudes de consommation. De plus en plus concernés par notre santé, nous sommes plus adeptes de la pensée holistique qui favorise le naturel. Cela est désormais possible grâce aux compléments alimentaires, bio s’il vous plait. Ces compléments, formulés à partir de plantes ou de super-aliments, aident votre organisme à retrouver la forme naturellement. La bonne nouvelle c’est que des laboratoires français ne sont pas en reste dans ce marché florissant, à l’instar de Phytoproduction, un laboratoire avant-gardiste qui est dans ce domaine depuis plus de 10 ans.

Une formule naturelle très en vogue

Un complément alimentaire bio utilise des actifs naturels, par conséquent, il est perçu comme plus sain qu’un médicament, et surtout sans les effets secondaires. Les réglementations en la matière dans l’Union européenne sont très strictes. Les ingrédients qui composent ces compléments doivent être d’origine naturelle, on a notamment :

Les plantes : des racines aux feuilles chaque partie de la plante est exploitable et a des vertus spécifiques,

Les ingrédients d’origine animale : comme les huiles de poisson riches en Oméga 3,

Les ferments et levures : c’est le cas des probiotiques, ce sont des micro-organismes qui améliorent l’équilibre de notre flore intestinale,

Les fruits et légumes : comme la canneberge très utilisée pour les produits contre l’infection urinaire.

Des résultats probants

Lorsque bien dosés, les compléments alimentaires peuvent effectivement renforcer notre organisme. Prenons le cas des probiotiques qui sont utilisés pour renforcer notre système immunitaire. De fait, il est maintenant prouvé que 70 % de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Avec l’aide des probiotiques, on agit à la source. Pour la musculation, des compléments à base de protéine végétale comme la whey sont très efficaces. Tandis que le fenugrec est utilisé pour la prise de poids. Dans le registre végétal, l’aspirine lui-même trouve son origine dans l’acide salicylique. Le saule blanc et la reine-des-prés en ont une très forte teneur. Ainsi, les compléments qui soulagent la douleur sont souvent formulés à partir de ces deux plantes.

Eviter les risques liés à la consommation de compléments alimentaires

Nous savons que, contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires sont en vente libre. Les gens ont ainsi tendance à n’y voir aucun danger particulier. Mais comme toute substance contenant des actifs, un surdosage peut conduire à un incident. Par conséquent, lors de la prise de complément alimentaire, il est nécessaire d’en respecter les conditions. Par ailleurs, lorsque vous prenez un complément alimentaire en parallèle avec une cure, il y peut y avoir une interaction médicamenteuse. Dans ce cas, demandez conseil à votre médecin. Enfin, nous vous conseillons de privilégier les produits de laboratoire français, ou du moins européen, puisque ces derniers font l’objet d’un circuit mieux contrôlé.