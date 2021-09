La solution idéal pour modifier et créer des fichiers PDF

Solution de productivité pour les fichiers et les présentations

Aujourd’hui les présentations sont demandées plus qu’avant , et surtout les fichiers PDF utilisés par les professionnels comme les amateurs, mais la modification des fichiers PDFs est un grand problème avant de trouver PDFelement réalisé par Wondershare.

Alors qu’est-ce que c’est PDFelement, et à quoi cela sert ? Et bien ça sert tout simplement à créer et modifier des fichiers PDF. C’est l’un des meilleurs éditeurs PDF qui possède une interface utilisateur rendant plus facile son utilisation. Il est très rapide et permet d’éditer, de modifier, d’insérer des formulaires et de convertir des documents PDF dans d’autres formats. PDFelement possède également plein d’autres fonctionnalités très intéressantes que nous allons vous présenter dans la suite.

Utilisation de PDFelement sur mobile

Les fichiers PDF sont bien pratique parce qu’il est sont universel, vous pouvez l’ouvrir sur tout un tas d’appareils et il conservera toute sa mise en forme, mais qui est dans notre cas très désagréable lorsqu’on veut l’éditer ou lui apporter des changements

Essayer de s’identifier pour utiliser toutes les fonctionnalités de l’application



Et bien c’est justement à ce problème que se trouve la puissance de PDFelement. Pour cela, le logiciel détecte à la fois le contenu PDF ainsi que le document PDF et fait du plus simple au plus avancé. Alors, une fois importé votre document dans l’application en cliquant sur “Ouvrir le document” vous pouvez modifier



Modifier les fichiers PDF

La forme du document, par exemple : Souligner du texte, insérer des formes. Et pour aller plus loin, vous pouvez également éditer des PDF

Ainsi, dans ce cas, il vous permet de modifier le contenu du texte, d’en supprimer, d’en rajouter et de modifier sa forme. Il permet aussi d’ajouter des images, d’ajouter des liens hypertextes, des filigranes, des arrières plans à votre document PDF. En bref, ce logiciel permet d’ajouter des choses relativement avancées aux documents PDF

D’autant plus que PDFelement permet de faire toutes ces actions à la fois sur des PDF qui sont simplement exportés de Word où le texte est reconnu, ou sur n’import quel fichier PDF, et il permet aussi de lire des documents qui sont simplement scannés ou pris en photo.

Pour ce fait, PDFelement va de lui-même réussir à reconnaître où le texte se situe, où les images se situent afin de pourvoir les édités. Au cas où vous n’aurez pas cette option, l’outil PDFelement vous demandera de télécharger l’OCR afin qu’il puisse effectuer une reconnaissance optique de caractère (OCR)

Toujours au niveau du contenu, PDFelement vous permet de rajouter des formulaires à l’intérieur de vos PDF pour que ceux-ci soient modifiable très facilement par les gens auxquels vous allez les envoyer. Ces formulaires peuvent être très simples simplement avec des champs de texte, mais on peut ajouter d’autres fonctions un peu plus complexes par exemple, des cases à cocher et même de menus déroulants.

À par cela, vous aurez également la possibilité d’ajouter des listes, mettre des boutons poussoir, des images et plein d’autres fonctionnalités très avancées.

Enfin vous serez capable de signer de manière électronique les PDF et même de les tamponner avec des modèles de signature et des tampons que vous allez préférer et qui seront donc très facilement réutilisables par la suite.

De la même manière, PDFelement va vous permettre de protéger votre document en insérant bien sûr des mots de passe, mais aussi en gérant les méta data.

Convertir les fichiers PDF

Enfin, l’application vous offre une autre fonctionnalité que vous connaissez certainement, qui est celle de convertir le PDF dans les autres formats par exemple : du Word, ou Excel, du Powerpoint, de l’HTML etc.

Un autre point fort de l’application si vous gérez de nombreux PDF est qu’il vous permet d’effectuer des traitements par lot, c’est-à-dire de réaliser certaines de ces actions sur un grand nombre de PDF d’un seul coup.

Vous pouvez cependant :

Comparer les fichiers

Combiner des fichiers

Optimiser un PDF

Recadrer des photos

Faire des captures d’écran etc.

Si vous n’avez pas encore PDFelement, vous pouvez télécharger la version mobile sur Play store et l’installer.

PDFelement est disponible pour Android et IOS. Pour mobile, vous pouvez le trouver sur les différents sites d’applications, pour Mac et pc rendez-vous sur le site de PDFelement, allez au téléchargement et télécharger l’application.

Découvrir les autres produits de la société Wondershare



Wondershare présente sur le marché des logiciels magnifiques pour faciliter les tâches quotidiennes des professionnels et amateurs . Après Filmora , le logiciel numéro 1 de montage de vidéo, connu par sa facilité d’utilisation et la rapidité, Wondershare à ajouter des logiciels en relation avec la réalisation, transformation des vidéos , comme Uniconverter, DemoCreator, PixStudio, Filmstock.

Wondershare pour les téléphones portables



Wondershare à réaliser un pack de logiciels spécialisé sur la transformation, migration, enregistrement, et contrôle des données sur toutes les marques des téléphones portable et les systèmes Androids et IOS , ces logiciels disponible sur le site web officiel a telecharger gratuitement Recoverit, Dr.Fone, Famisafe, MobileTrans, Repairit,