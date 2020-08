Des jeux d’extérieur pour profiter du beau temps !

Pour profiter du beau temps et des moments en famille, ou entre amis, Wilson jeux présente une jolie sélection de jeux d’extérieur. Il y a de tout et pour tous, entre jeux de raquettes, jeux de balle, croquet, frisbees, lancer de bâtons…

Wilson jeux est un distributeur qui travaille avec quelques belles marques de jeux et jouets, qui partagent une exigence de la qualité, fondée notamment sur le respect de l’environnement. Aussi, le catalogue est très complet, varié et intéressant, entre jeux de cartes, jeux de société, puzzles, jeux créatifs, jeux d’extérieur, pour petits et grands.

Pour cet été, la marque distributeur propose, bien évidemment, de jouer dehors et de profiter du beau temps, ainsi que de se retrouver en famille ou entre amis, autour d’un jeu… France Net Infos vous suggère donc de découvrir les jeux Bat & Ball et Disc Golf, issus d’une nouvelle gamme de jeux, Professor Puzzle.

Le jeu Bat & Ball se présente dans une belle boîte cartonnée, aux couleurs pétantes et à l’esprit tropical, parfait pour les beaux jours. A l’intérieur se trouvent deux raquettes en bois et deux balles souples. Le jeu est simple, un incontournable de la plage, qui peut aussi se jouer au parc, dans le jardin… Les raquettes en bois sont très jolies, roses, avec un motif tropical, les poignées sont rembourrées, permettant de bien tenir en main et de ne pas glisser, malgré la chaleur et la sueur. Elles sont accompagnées de deux balles en caoutchouc bleues, qui rebondissent et permettent de jouer à deux, de s’entraîner et de s’amuser.

Disc Golf se présente également, dans une jolie boîte cartonnée, aux couleurs moins vives, mais tout à fait captivantes, avec toujours un motif tropical, qui invite à sortir et profiter du beau temps ! Le set se compose de trois petits poteaux en bois de couleurs différentes et de quatre frisbees en plastique de couleurs différentes. Le jeu est plus surprenant, mêlant le jeu du golf et du frisbee. En effet, un parcours est à mettre en place avec l’aide des bâtons de bois, délimitant ainsi les différentes étapes. Il faut, par la suite toucher, les uns après les autres, ses petits poteaux de bois, avec les frisbees, en les lançant, pour avancer et gagner la partie. Un jeu de dextérité, d’agilité et de précision, pour passer de bons moments en famille, cet été.

Il y a, bien évidemment, d’autres découvertes à faire et d’autres jeux Wilson jeux à découvrir par ici…