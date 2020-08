Le défi du Champion : le ballon avec mention

Partagez





Hasard du calendrier, “Le défi du Champion” sort en salle, le jour même que le documentaire “Anelka l’Incompris” sur Netflix. Quand les dérives d’une star fictive du football de l’AS Roma font écho à la carrière émérite d’un ancien joueur de l’équipe de France ponctuée de polémiques.

Christian (Andrea Carpenzano) est La star de l’AS Roma : le futur Messi du ballon rond pendant 90 minutes, un vrai petit con le restant de la journée. Après une énième frasque médiatique, le président du club décide de prendre en main son éducation : “Passe ton bac, et tu continueras d’être sélectionné !!” Oui, c’est rude pour un footballeur.

Leonardo d’Agostini aborde ce portrait typique du footballeur “jeune et con, mais talentueux” sans sombrer dans la caricature. Derrière l’insolence de Christian, ce n’est pas seulement un système médiatico-financier qui est pointé du doigt ; mais le portrait fantasmé que le public se fait d’une jeune star rebelle pleine d’oseille.

Au final, on se demande si la génération auteure de la grève de Knysna n’est pas le fruit de nos propres démons sociétaux. Vous avez 4h.

Le Cercle des footballeurs perdus

“Le défi du Champion” n’est pas pour autant une thèse critique des errances des mythes au football. C’est avant tout un Feel-Good Movie qui se déguste avec plaisir, bien que le scénario soit prévisible. Stefano Accorsi incarne avec justesse un professeur désabusé qui retrouve goût à sa vocation aux côtés de cet Anelka incompris.

Les personnages sont travaillés avec subtilité et profondeur, donnant du corps à une histoire mille fois racontée. “Le défi” se regarde avec plaisir et le sourire aux lèvres. En cette période lourde en émotions, les déboires de ce Christian nous donnent foi en un monde meilleur. Allez, on vous pardonne les Bleus pour Knysna. Une erreur de jeunesse…

Le Défi du Champion

Sortie le 5 août