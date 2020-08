Titouan, le premier tome, La vie est belle

Titouan est une nouvelle série jeunesse des éditions Glénat, qui débuta avec ce premier tome, La vie est belle, paru en juin 2020. Une bande dessinée de Lylian et Paul Drouin, qui présente un nouveau héros, un personnage solaire, entre humour et bienveillance.

Titouan est en train de filmer sa mère tout en commentant pour son vlog. Il la présente, mais va rapidement être mal à l’aise, car sa mère prend en main les choses et démontrer qu’elle est maline ! Elle sort alors des vieilles photographies de son bébé, enfant, qui fait pipi, qui glisse dans la salle de bain et est sur le point de tomber… Un véritable spectacle qui fait rougir le jeune garçon, qui met rapidement fin à la diffusion de sa vidéo. Mais alors qu’il a posé sa caméra et court après sa mère, la vidéo se poursuit, dévoilant une nouvelle photo : Titouan sur un banc, entouré de ses deux parents aimants. Les cartons sont terminés et tous bientôt dans le camion de déménagement. Titouan est inquiet pour ses petits pirates, mais sa mère le rassure expliquant qu’ils ont affaire à des professionnels. Alors qu’ils sont sur le point de partir, le jeune garçon reçoit une dernière visite rapide et surprise de ses amis, les Dangereux !

Le récit est touchant, les jeunes lecteurs découvrent un jeune garçon, qui doit déménager avec sa mère, pour s’installer à la campagne, dans la ferme de sa grand-mère, qui tombe malade. Un dur moment à passer et une nouvelle vie qui s’annonce, entre rencontres, bêtises, découverte de la maladie, absence d’un père, secrets de famille… L’acceptation et l’adaptation vont être difficiles pour le jeune garçon, qui tente, malgré tout, de garder le moral et sa bonne humeur. La bande dessinée est malgré tout pétillante, drôle, avec une touche de mélancolie et de tristesse, qui disparaissent rapidement, avec les aventures de Titouan. Le héros est rêveur et gaffeur et entraine facilement, avec humour et bienveillance, les jeunes lecteurs à travers ses joies et ses peines, sous les traits d’une réalité parfois difficile. Le dessin est rond et vif, très plaisant et joliment coloré, avec des personnages anthropomorphiques.

La vie est belle est le premier tome de la nouvelle série pétillante Titouan, des éditions Glénat. Une bande dessinée qui présente un personnage solaire, drôle et bienveillant, gaffeur et rêveur, qui voit son quotidien basculer, entre déménagement, perte d’amis, absence d’un père, secrets de famille et rapport à la maladie.