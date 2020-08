“La saveur du Printemps” de Kevin Panetta et Savanna Ganucheau

À la sortie du confinement, le roman graphique “La saveur du Printemps” de Kevin Panetta a pris place sur les étagères des librairies. Dessiné par Savanna Ganucheau, il raconte avec tendresse la quête de nos rêves lorsqu’on se demande ce qu’on veut faire de notre vie.

Résumé

Le lycée est enfin fini ! Ari meurt d’envie de déménager dans la grande ville avec sa bande d’amis et de se consacrer à la musique. Mais il doit d’abord trouver quelqu’un pour aider son père dans leur boulangerie familiale en difficulté. En interviewant les candidats, Ari rencontre Hector, un gars tranquille passionné par la cuisine. Au fur et à mesure qu’ils se rapprochent, l’amour est prêt à fleurir… enfin, si Ari ne ruine pas tout !

À propos du livre

À la sortie du lycée, il y a les élèves dont la carrière est toute tracée. Il y a aussi les élèves qui prennent une année de césure pour voyager ou travailler. Et puis il y a les personnes qui ne savent pas trop, ou ne peuvent pas vraiment réaliser leurs rêves. Ari fait partie de celles-là. Il répète régulièrement avec son groupe de musique et ensemble, ils ont pour projet de s’installer en ville. Ainsi, ils pourront se consacrer à leur carrière et percer dans la musique. Mais son père a besoin de lui à la boulangerie familiale. Hors de question pour Ari de quitter le nid tant qu’il n’a pas trouvé de remplacement, mais ce n’est pas une mince affaire.

Un jour, Hector entre dans la boulangerie et propose ses services. Il a fait des études de boulangerie et veut en faire son métier. Alors qu’Ari le forme aux spécialités grecques de son père, les deux compères se rapprochent. Il passe de moins en moins de temps avec son groupe de musique, appréciant bien trop la présence de ce jeune homme. Mais alors qu’une relation naît entre eux, un drame pousse Ari à mentir et à blesser Hector…

Mon avis

“La saveur du printemps”, dont le titre original signifie “fleurir”, est un roman graphique tout doux publié aux éditions Jungle. Le format et le thème évoque “Heartstopper” d’Alice Oseman, mais si les dessins sont plus travaillés, l’histoire, elle, reste pour le moins en surface.

Sur un total d’environ 350 pages, une teinte bleutée nous emmène sur les pas d’Ari. Jeune homme en quête de son avenir, l’amour s’immisce dans ses projets, sur des planches fleuries et visuellement attirantes. Une douceur infinie s’en échappe et nous sommes loin de la lutte LGBT. Ici, la question n’est pas là, l’homosexualité des personnages est un non sujet, et c’est d’un rafraichissant !

J’ai beaucoup aimé le personnage de Hector, un peu moins celui d’Ari que j’ai trouvé un tantinet immature et condescendant. Légèrement capricieux également. Toutefois, j’ai trouvé les deux ensemble très mignons et j’ai adoré toutes les planches sur leurs échanges en cuisine.

Sur l’intrigue même, je trouve malheureusement qu’elle reste trop en surface. On lit une romance mignonne (mais pas transcendante) sur fond de recherche de son avenir, pourtant, cette dernière question n’est jamais résolue. Jamais vraiment évoquée à part au début du livre, en fait. Au final, l’histoire ne dépasse pas tellement les portes de la cuisine et les recettes que réalisent Ari et Hector.

En bref

“La saveur du printemps” – qui ne se passe pas au printemps mais entre Juin et Décembre – est une romance mignonne entre deux jeunes hommes. J’ai passé un très bon moment à faire défiler les pages et à prendre le temps d’apprécier sa valeur graphique. Cependant, j’ai eu un petit goût d’inachevé et j’aurais aimé que ce soit plus approfondi, ou qu’il y ait un deuxième tome.