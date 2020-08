Que voilà un titre bien intrigant ! « Le jour où j’ai décidé d’envahir la Terre » aux Éditions Ototo est un shonen qui sort complètement de l’ordinaire. On y rencontre une jeune garçon dont le rêve est de récupérer le vieux café de son grand-père. Mais, le jour où il rencontre une bien étrange collégienne, qui se met à le « poursuivre » partout, sa vie bascule (ou « bouscule ») complètement dans quelque chose de totalement incroyable !

Les deux premiers tomes sont parus simultanément le 3 Juillet et embarquent le lecteur dans une aventure fantastique captivante !

Le décor :

« Une fois, quand j’étais petit, j’ai vu plusieurs soucoupes volantes. Elles étaient énormes et brillantes et d’une beauté inhumaine. Et puis soudain, tout est devenu blanc ….. C’est la dernière chose dont je me rappelle … »

Il est 7h. Tandis que le réveil sonne pour sortir Kôichi, un jeune garçon, de son sommeil, Grand-père est déjà dans la chambre, prêt pour ce nouveau jour. Il faut dire que les journées commencent tôt lorsqu’on a un café à gérer … Et que l’on torréfie soi-même ces graines parfumées afin d’en obtenir un merveilleux nectar !!

Kôichi, lui, doit partir pour la rentrée au collège. Son frère jumeau manquera les retrouvailles avec les vieux amis car il a été hospitalisé pendant les vacances.

A peine arrivé à la cérémonie d’accueil des collégiens, qu’au détour d’un mur, un étrange visage l’observe de loin. Juste le temps de discuter des nouvelles arrivées. Soudain, une jeune fille, le visage orné d’un masque à la fois étrange et effrayant, le pointe du doigt et se met à lui courir après lorsqu’il s’échappe ….

Une course poursuite effrénée s’enchaine sur le campus … Jusqu’a que celle-ci l’immobilise et tente de le déshabiller pour « voir son coeur « ….

Une rencontre qui va complètement changer sa vision du Monde et le cours de sa vie !!!

Le point sur le manga :

Un point fort à l’unanimité : l’originalité du scénario de ces deux premiers opus. Un « déroulé » crée par cette mangaka talentueuse : Maiko Ogowa. Elle mélange savamment Japon traditionnel et fantastique, tout en alternant routine de vie et illustrations aux scènes spectaculaires ! Une rencontre explosive qui captivera le lecteur tant la gravité de la situation et la légèreté des sentiments développés par les deux protagonistes principaux sont contradictoires !!!

Dans le premier tome de “Le jour où j’ai décidé d’envahir la Terre” aux Éditions Ototo, Maiko Ogosawa commence la présentation des personnages, et pose l’intrigue. Tandis que le second tome, bien plus mouvementé, nous entraine dans une ambiance fantastique/sci-fi où les actions s’enchainent à vitesse grand V.

Le tout, en suivant l’évolution sentimentale des protagonistes, posant l’ex

pectative pour les prochains tomes !!!!

La conclusion :

« Le jour où j’ai décidé d’envahir la Terre » aux Éditions Ototo est une véritable découverte. J’ai craqué sur le titre qui interroge et je n’ai pas été déçue du voyage ! Une nouvelle série shonen, publié en 15 tomes au Japon, aussi surprenante qu’agréable. Titre japonais : Hitoribocchi no Chikyû Shinryaku . Ne manquez pas de vous plonger dans cet univers complètement novateur !!!