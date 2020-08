Neomist – Ynaé, la brume de soin pour les cheveux

Neomist, marque française de soins, propose deux brumes de soin cheveux, pour les femmes qui aiment et souhaitent se parfumer les cheveux, mais sans les abîmer par l’alcool, ou autres solvants. France Net Infos a pu tester, pour cet été, la brume de soin cheveux Ynaé.

Neomist est une marque française de soins qui présente un nuage de soin parfumé pour la chevelure. Une innovation que la technologie brevetée Neovix Biosciences a pu mettre au point, pour créer un soin cheveux associé à un parfum, dans une brume fluide et facile à appliquer.

En effet, la brume de soin cheveux Ynaé est une jolie et délicate fusion entre parfum et soin. Le coffret aux douces couleurs d’été et aux pointillés pétillants, présente un long et élégant flacon de 50 ml de brume. Le produit est à secouer avant d’être utilisé sur cheveux secs, avant ou après le coiffage. La brume est fluide, légère et blanche, très douce, elle laisse surtout s’échapper une douce odeur. L’absorption est rapide, le fluide blanc ne reste pas longtemps, permettant ainsi de l’utiliser après le coiffage. Le toucher est doux, délicat et le parfum enivrant, tout en restant subtil. Dans cette fragrance sont à retrouver les notes toniques du citron, accompagné du jasmin et du muguet, les notes sensuels de bois de santal et du musc apporte de la force au parfum.

Mais n’oublions pas que la brume de soin cheveux est également un soin ! Aussi, après quelques pulvérisations, les cheveux sont hydratés, nourris et protégés, en plus d’être parfumés. Un soin enrichit en actifs 100% d’origine naturelle, pour ne pas abîmer les cheveux, mais pour leur apporter le meilleur, les protégeant des agressions de l’été, pour avoir une chevelure brillante et pleine de vitalité. Le soin répare, fait briller, détoxifie, protège et reconstruit, pour des cheveux brillants et éclatants de santé, avec son concentré d’ingrédients naturels.

Ynaé est l’une des brumes de soin cheveux de Neomist, une formule unique de parfum et de soin, pour la chevelure, afin de la garder brillante et pleine de vitalité, pour l’été et toute l’année. Un soin envoûtant et doux, protégeant et nourrissant les cheveux, tout en les parfumant délicatement, un rêve pour les femmes…

