A Nice, les établissements du groupe 3A Hôtels La Collection décorés du label Confiance Sanitaire

Même si cette année la saison estivale ne sera pas comme les précédentes, Nice reste l’une des villes les plus prisées des touristes. Afin d’assurer le bien-être de leurs clients mais aussi de leurs équipes, les hôteliers niçois ont dû changer leurs habitudes et les réadapter.

Le Label Confiance Sanitaire

Quelques semaines après leur réouverture, les établissements du groupe niçois 3A Hôtels La Collection viennent tous d’obtenir le label Confiance Sanitaire décerné par la ville de Nice. A tour de rôle, l’hôtel West End, l’hôtel et la plage Beau Rivage et l’hôtel Aston La Scala ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour accueillir à nouveau les clients dans les conditions demandées par le gouvernement, que ce soit dans les 384 chambres réparties sur les trois hôtels ou dans les espaces de plage, restauration et bar attenants.

L’Hôtel West End

L’Hôtel West End, situé sur la Promenade des Anglais, propose un style architectural Belle Epoque. Les 121 chambres, dont la moitié offre une vue sur la mer, mêlent avec bonheur les exigences d’aujourd’hui et le charme d’antan. Cet été, sa terrasse au bord de la Baie des Anges accueille du mardi au dimanche cocktails et tapas avec DJ Live tous les jeudis soirs.

L’Hôtel Aston La Scala

L’Hôtel Aston La Scala s’est vu offrir la plus belle vue urbaine de la ville de Nice lors de la création de la Promenade du Paillon en 2011. En plus de ses 149 chambres, l’établissement 4 étoiles propose trois espaces de restauration : le restaurant L’Horloge situé sur l’avenue Félix Faure, un rooftop où les Niçois se nichent chaque été, ainsi que l’Aston Club, bar restaurant panoramique offrant toute l’année ne vue à couper le souffle.

L’Hôtel et la plage Beau Rivage

L’Hôtel Beau Rivage est le plus « arty » de la ville de Nice. Depuis sa création en 1860, il a vu se succéder les plus célèbres artistes et intellectuels comme Fitzgerald, Tchekov ou encore Henri Matisse. Aujourd’hui, l’Hôtel Beau Rivage continue à accueillir des artistes de tous horizons à travers des expositions temporaires. A 50 m de l’établissement, la Plage Beau Rivage, ouverte toute l’année, possède la plus grande superficie des plages niçoises. Un coin idéal pour profiter du paysage de carte postale à chaque saison.