Nevada, tome 2, Route 99

Route 99 est le deuxième tome de la série Nevada, de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Colin Wilson, paru en juin 2020, aux éditions Delcourt. Une bande dessinée dans laquelle on retrouve avec plaisir le héros solitaire, homme à tout faire des studios d’Hollywood, pour une nouvelle mission…

Une voiture prend la fuite et tente de semer Nevada à moto. Mais l’homme d’action sort rapidement son arme et tire dans un pneu qui met en déroute le véhicule. Le conducteur perd le contrôle de la voiture qui vient cogner dans le tramway, avant de se renverser. Nevada descend de sa moto, va vers une boutique pour prendre une pelle. Pendant ce temps, l’un des deux malfrats, sort du véhicule endommagé avec une arme. Mais notre héros n’est pas loin, et d’un coup de pelle fait valser le pistolet. Ensuite, le malfaiteur à terre, Nevada s’appuie sur lui et lui met la pelle à la gorge. Il le menace, expliquant qu’il ne va pas répéter la question. Il veut juste savoir où est Carlsen. L’homme à terre donne sa parole et affirme qu’il ne sait pas de qui il s’agit. Nevada sort alors une photo et commente que le gars qu’il recherche aime changer de nom…

Alors que Nevada tentait de retrouver Carlsen, et qu’il fait chou blanc, pour le moment. Il retrouve Louise qui va lui confier une nouvelle mission. Il doit effectuer une livraison de la plus haute importance. Pour cela il doit d’abord aller chercher de la dope à Chinatown pour l’amener à un ami de la jeune femme. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu et Nevada va devoir faire face à l’un des chefs des redoutables triades chinoises, qui ne compte pas le laisser filer vivant… La bande dessinée présente une nouvelle mission dans un décor qui fait rêver, entre western et chasse à l’homme, sur la nouvelle route 99. La course-poursuite, qui mêle aussi deux agents du FBI, est pleine de rebondissements, de rencontres et de baston, pour le héros qui a l’air d’avoir plutôt l’habitude de ces situations. Le dessin offre de nouveau de superbes paysages, un bel univers qui présente aussi des traits de personnages parfois maladroits, ainsi que de jolis jeux d’ombres.

Route 99 est le deuxième tome de Nevada, paru aux éditions Delcourt, qui présente une nouvelle mission pour l’homme à tout faire des studios d’Hollywood. Une bande dessinée pleine d’aventures, de rencontres et de bastons, pour le héros solitaire…