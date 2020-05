Des papertoys à assembler chez 404 éditions

404 éditions complètent leur collection de cahiers d’activités de loisirs et bricolage, avec deux ouvrages fascinants, Les Minions et Fluffy la Licorne, parus en mars 2020. Deux livres qui proposent de créer facilement de jolis papertoys, des figurines de papier, pour décorer le salon.

Le premier ouvrage suggère de détacher des éléments et de les assembler, afin de former trois figurines d’environ vingt centimètres, de Bob, Kevin et Stuart. Trois Minions adorables et attachants à reconstituer assez facilement. Le cahier débute avec les instructions à suivre, pour créer ces trois Minions, au fil des pages et du collage. Six étapes sont à retrouver, pour réaliser de superbes papertoys, de jolies œuvres à exposer dans le salon, ou ailleurs, pour frimer et s’amuser.

Le deuxième cahier souple se présente de la même manière, avec des instructions à suivre, à retrouver au début de l’ouvrage. Les pages qui suivent présentent les éléments à détacher facilement, avec les lignes de découpe. Au fil des pages et du collage, la licorne Fluffy va prendre forme, petit à petit, pour devenir une belle et amusante figurine de trente centimètres, qui va bien décorer le salon. Une référence, là aussi au film d’animation Moi, moche et méchant, avec la meilleure amie d’Agnès…

Les instructions sont simples à suivre et bien décrites, pour réaliser simplement et facilement les figurines de papier. Les feuilles sont de qualité et bien colorées, assez fortes, permettant aux figurines de bien se maintenir, il suffit juste de bien plier et coller l’ensemble, pour un rendu superbe et époustouflant. Des objets de décoration geek, tendance et amusantes sont donc à réaliser, tout en s’amusant. Une activité idéale pour se changer les idées, se détendre et réaliser de belles choses, avec simplement de la colle.

Les Minions et Fluffy la Licorne sont deux nouveaux ouvrages qui proposent de réaliser de superbes figurines en papier. Des papertoys faciles à découper et assembler, pour retrouver l’univers amusant et coloré de Moi, moche et méchant, à travers une activité de détente.