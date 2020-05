Le paysage de Tokyo se redessine chaque jour

Tokyo est une ville dynamique et ce n’est un secret pour personne. Mais un aspect attire notre réflexion lorsqu’on y prête notre attention : le bal que mène le secteur de la construction. Un nouveau bâtiment vient d’être achevé et inauguré, tandis que l’ancien bâtiment voisin a déjà été démoli pour faire place dans les prochaines années à un nouveau bâtiment plus grand, plus moderne, plus pratique et dans de nombreux cas plus élaboré. Il ne s’agit pas là d’étendre les limites de la ville, mais de la redessiner de manière incessante.

Les raisons de cette « mise à jour » constante sont multiples. Préalablement, parce que dans une capitale comme Tokyo qui est la plus grande ville du monde, il faut que tout soit aussi pratique et durable que possible. Bien-sûr, il convient également de noter que ce dynamisme observé dans le secteur de la construction est en parfait accord avec les intérêts économiques du pays.

La sismicité au cœur des projets

L’autre point essentiel et fondamental est évidemment lié à la sismicité. Dans un pays sujet à de puissants séismes et autres catastrophes naturelles, la technologie antisismique du Japon est sans conteste considérée comme la plus avancée et la plus sûre au monde ; mais elle continue néanmoins de s’améliorer dans le temps, et les nouvelles normes et méthodes de construction ne cessent d’évoluer. C’est pourquoi les bâtiments sont régulièrement rénovés et de nouvelles constructions sont réalisées pour préparer Tokyo au prochain « big one » tant redouté dans la région.

Une modernité de circonstance

Il faut préciser que l’architecture de Tokyo a été largement façonnée par son histoire tumultueuse. Durant ces 100 dernières années, celle-ci a été rayée de la carte à deux reprises : en 1923 lors du grand tremblement de terre de la région de Kanto, puis en 1945 lors du bombardement de Tokyo aux bombes incendiaires. De ce fait, le paysage de la capitale est principalement constitué de bâtiments modernes, tandis que les bâtiments plus anciens sont rares ou ont été reproduits à titre culturel.

Carte blanche aux esprits créatifs

Les amoureux de design et d’architecture, ainsi que les résidents locaux, peuvent ainsi profiter de la liberté que la ville donne aux esprits créatifs, devenant l’un des terrains de jeu préférés des architectes du monde entier. Mais ce n’est pas tout, car Tokyo exigeant la création d’espaces verts proportionnels à la taille des nouveaux bâtiments, ce sont aussi les paysagistes qui prennent plaisir à imaginer de magnifiques coins bordés d’arbres et de fraîches esplanades vertes ; Tokyo étant une ville où la végétation fait partie de l’ensemble du tableau.