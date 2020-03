Dessine du bout des doigts est un livre d’Emma Munro Smith et Kate Celia Wilson, paru aux éditions Flammarion, en mars 2020. Un ouvrage original qui propose aux enfants de réaliser des centaines de dessins avec le bout de leurs doigts, leurs empreintes !

Le livre se présente comme un cahier souple, avec, sur le côté, une palette de neuf couleurs à utiliser avec les doigts. Il suffit donc d’avoir des feutres de couleur, un feutre noir, de l’eau et une serviette, pour rincer et s’essuyer les doigts, en changeant de couleur. La première double page apporte toutes les explications nécessaires, afin de réaliser de superbes dessins du bout des doigts. Après une douce invitation et le matériel nécessaire, il est indiqué aux enfants d’apposer son empreinte, de différentes manières possibles, et de dessiner dessus, pour les métamorphoser en abeilles, coccinelles, chenilles, araignées ou encore papillons.

Ainsi, au fil des pages, les enfants vont trouver des petits modèles à reproduire, sur une feuille à part, dans un premier temps, pour s’entraîner, et pouvoir compléter les paysages au fur et à mesure des pages.

C’est dans le jardin que débute cette découverte, avec des fleurs à compléter et des papillons et abeilles à faire voler. Les petits insectes sont mis à l’honneur, car sur la prochaine double page, les enfants vont devoir réaliser des mille-pattes et des araignées, avant de retrouver quelques animaux de la jungle, par la suite… En effet, les jeunes artistes, vont pouvoir ensuite créer de jolis singes et perroquets, dans la luxuriante forêt de lianes.

Il y a beaucoup d’animaux à réaliser du bout des doigts, mais aussi des extraterrestres, de cocotiers, ou encore un magnifique arc-en-ciel. A chaque double page, une scène est à compléter, pour les enfants, qui découvrent des univers variés et adorables, amusants et fascinants. Ils apprennent à dessiner du bout des doigts, s’amusant avec leurs empreintes et les couleurs, pour créer de superbes dessins. L’activité est facile et ludique, invitant à développer l’imagination et présentant une nouvelle manière de dessiner et de créer de jolis tableaux. Les possibilités sont grandes et variées, à retrouver tout au long de ce cahier coloré, tendre et créatif.

Dessine du bout des doigts ! est un cahier d’activités original, un livre souple qui propose aux enfants de dessiner avec leur empreinte, grâce à une palette de neuf couleurs fournies, et d’exemples aussi variés que drôles et adorables.