Franck Sinatra « Une mythologie américaine » : portrait intime du plus grand « entertainer » du 20eme siècle.

Ce portrait richement illustré retrace le bouillonnant âge d’or de l’un des plus grands « entertainer » du XXe siècle. De sa plume alerte, Steven Jezo-Vannier nous brosse un portrait très réussi qui, s’il n’omet pas les zones d’ombres, met aussi en avant les immenses qualités de Frank Sinatra.

Le texte débute par l’arrivée d’une modeste famille d’origine sicilienne, les Sinatra, à Ellis Island en 1900, raconte les circonstances de la naissance de Franck le 17 décembre 1915. On survole les grands moments de la vie de Sinatra de son enfance à Hoboken dans le New Jersey aux derniers concerts en 1994 en passant par ses premiers adieux à Los Angeles en 1971 à . Pour ce faire, Steven Jezo-Vannier organise la narration autour de quatre grands chapitres : la naissance du chanteur (1915 1944 ) la naissance d’une star (1944 1952) la naissance d’un mythe (1961 1971) et la naissance d’une légende (1971-1988).

Au fil des pages, on suit l’ascension fulgurante de ce roi de la musique populaire, son statut de chanteur dans les relais pour routiers à celui de star mondiale. Le lecteur voyage entre New York et Miami, Los Angeles et Las Vegas au grès des concerts marquants de « The Voice », surnommé aussi « Ol’ Blue Eyes» parce qu’il faisait défaillir les femmes. L’auteur raconte l’hystérie des concerts de ce jeune crooner qui attise la déviance et la délinquance juvénile, attise les aspirations sexuelles de milliers d’adolescentes. Pendant l’entre deux guerre, sa voix, l’une des plus écoutées en Amérique, attire les foules. Le phénomène prend des proportions inédites en 1944 : il touche alors des cachets de 3000 dollars /semaine. Idole de la jeunesse américaine des années, Franck Sinatra aura vendu des centaines de millions de disques à travers le monde. Acteur de cinéma, il est adulé par des stars du grand écran telles Ava Gardner, Marilyn Monroe ou Mia Farrow. Franck Sinatra qui fréquenta étroitement près d’une douzaine de présidents américains a surtout porté son soutien au Parti démocrate, dont John F. Kennedy lui dut en partie son élection de 1960. N’étant pas officiellement invité aux funérailles, on y apprend que le chanteur fortement affecté, resta cloitré chez lui à pleurer durant trois jours . On note aussi les engagements courageux du chanteur en faveur de l’égalité raciale ou contre l’antisémitisme, Il y eut enfin la face plus sombre, même si elle est loin de résumer un personnage aussi complexe, comme ses relations avec la mafia, ses tentatives de suicides ou ses caprices de star. Avec ses qualités et ses défauts, Sinatra fut l’un des artistes emblématiques de son temps. Il avait un tempérament de chien, mais un talent inégalable. Son parcours fut exceptionnel et il en subsiste aujourd’hui la nostalgie d’un âge d’or révolu.

Il fut et reste encore pour des millions d’aficionados « la voix de l’Amérique ». En 526 pages, cet ouvrage réussi à capturer la personnalité complexe et compliqué du chanteur. Il est à la fois plus grand artiste du monde et son propre porte-parole les plus sévères. Harry Belafonte a souvent déploré les anecdotes racistes que Frank Sinatra et Dean Martin portaient à Sammy Davis Jr. Illustré des pochettes 33 tours de l’époque, le texte offre une analyse de la discographie, évoque les enregistrements, les conditions dans lesquels ils ont eu lieu, parle des musiciens de Count Basie sans oublier le fameux et prestigieux Rat Pack (Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop). Un ouvrage indispensable non seulement aux fans mais aussi à tous ceux qui voudront découvrir la vie et l’œuvre de cet immense artiste qui a marqué le 20ème siècle de son empreinte et reste encore aujourd’hui très populaire dans le monde entier.

Jean-Christophe Mary

Auteur : Steven Jezo-Vannier

Editions : Le Mot Et Le Reste

526 pages