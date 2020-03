Trouver le numéro d’Uber

Uber constitue une solution alternative au taxi traditionnel. Cette société a révolutionné le secteur du transport à travers la digitalisation. Les taxis Uber sont bien présents dans certaines grandes villes d’Europe. Quelles sont les particularités de cette société ? Quels sont les types de services proposés à la clientèle ? Uber est-elle capable de rivaliser avec le taxi classique ? Quel est l’avenir de Uber dans le domaine du transport urbain ? Comment trouver rapidement le numéro d’Uber ? Voici les éléments de réponse dans cet article.

Qu’est-ce que l’entreprise Uber ?

Uber est une entreprise d’origine américaine qui a vu le jour au cours de l’année 2009. Elle est l’œuvre de Travis Kalanick, Garrett Camp et Idir Hedjem. Elle est située à San Francisco. Cette entreprise technologique développe et surtout exploite les applications mobiles dédiées à la mise en contact des utilisateurs et des conducteurs. Elle s’est implantée dans le domaine du transport avec des services performants. Au cours de l’année 2015, elle a été valorisée à près de 50 milliards de dollars. Les applications de la société sont commercialisées dans 310 villes dans le monde entier. Elle a dû renoncer à son nom d’origine Uber cab suite à une action en justice. En effet, le suffixe Cab a été retiré au cours de l’année 2011 après le conflit juridique intenté par l’agence municipale des transports de la ville de San Francisco. Elle a mis en demeure la société de retirer Cab compte tenu du fait qu’elle opère sans licence un service de taxi. La société est attaquée régulièrement par les associations de chauffeurs de taxi en justice pour concurrence déloyale ou illégale. UberCab est devenu depuis Uber. Il s’agit d’un concept germanique signifiant « au-dessus ». La notion est utilisée pour désigner quelque chose se situant à un niveau plus élevé. Uber désigne un service de taxi sûr et pratique accessible à partir de tout smartphone. La société permet à ces clients d’engager un chauffeur pour des courses diverses. Le chauffeur sollicité se présente en l’espace de quelques minutes pour conduire le client à destination. La société a mis à la disposition de sa clientèle une application smartphone permettant de relier tous les chauffeurs de taxi utilisateurs à des clients potentiels. La société a lancé son développement international en choisissant la France comme la première destination à l’étranger. Uber a fait son entrée à Paris en 2011.

Comment fonctionne Uber ?

Pour utiliser les services Uber, il faut posséder un smartphone et surtout un réseau internet. L’application est téléchargée facilement et géolocalise les chauffeurs situés à proximité de la position. Le client a la possibilité de suivre de bout en bout l’avancée du trajet du chauffeur. Le paiement de la course se fait par retrait sur la carte bancaire. Dans la pratique, le client en ouvrant l’application Uber indique clairement sa destination. Il fait la sélection du type de course et même de la voiture. Après confirmation, il valide en appuyant sur « commander ». Le chauffeur dans les parages et ayant pris connaissance de la commande peut soit accepter ou soit refuser la course. En cas d’acceptation, le passager est informé de l’arrivée du chauffeur. Sur le lieu indiqué, le chauffeur de taxi s’assure du prénom et de la destination préalablement choisie. Le GPS permet de guider le chauffeur jusqu’à la destination, étape par étape. Il est possible à la fin de la prestation que le client et le chauffeur s’attribuent des notes ou fassent des commentaires sur l’application. Le site est recommandé pour trouver le numéro d’Uber en peu de temps.

Quels sont les services proposés ?

Divers services de Uber sont sur le marché. UberX est un service de courses en voiture ordinaire avec un chauffeur expérimenté. Uber Berline est plus spécifique. Il s’agit d’un service de courses en véhicule de luxe avec un chauffeur professionnel. Uber Van offre des courses en van avec 6 personnes au moins. Ce service est parfait pour le transport des grandes familles ou des groupes. Les courses entre particuliers sont sur Uber Pop. Ce service après de vives critiques a été arrêté en France. Les lacunes déplorées sont entre autres l’inexistence de l’assurance professionnelle et la formation discutable des chauffeurs. Uber Pool est un service qui permet le partage de sa course avec une autre personne se rendant dans la même direction. Ce service est beaucoup plus avantageux que l’UberX. Uber Eats par contre est une application atypique qui est à cheval entre la restauration et le transport. Elle vise à commander un mets et de se faire livrer au lieu voulu. Des livraisons de colis sont réalisées par Uber. Un projet innovant est en cours de finalisation. Il s’agit de la mise à disposition de taxis aériens d’ici la fin de l’année 2020.

En quoi est-ce différent d’un taxi traditionnel ?

Uber contrairement au taxi traditionnel est un service de transport compatible avec le smartphone. Il est beaucoup plus sûr et pratique. Une gamme variée de services, de prix et de voitures est proposée par Uber dans plusieurs villes du monde entier. Considéré comme un service de taxi de type moderne, Uber fonctionne sur la base d’une application smartphone. Le service de taxi classique n’est pas digitalisé. Il est un peu désuet et surtout peu pratique. Uber est un service beaucoup plus intelligent que le taxi traditionnel. Toutefois, le service de taxi local est parfois un choix judicieux pour les finances. On peut s’en contenter pour les trajets rapides. Le taxi local est une meilleure option durant les heures de pointe. Les itinéraires et la ville sont mieux connus par les chauffeurs de taxis classiques même le GPS semble être une solution alternative. Les biens oubliés dans les taxis classiques se retrouvent difficilement voire jamais. Avec le taxi Uber, vous avez toutes les informations possibles à savoir le nom du conducteur, le numéro de la plaque d’immatriculation et le type de véhicule pour le retrouver assez rapidement.