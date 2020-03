Trouver un garage pour sa voiture pendant le coronavirus

Il est normal et légitime de se poser la question sur le fonctionnement des garages pendant la durée du confinement. En effet, peut-on se demander si cette profession fait partie intégrante des besoins vitaux comme l’alimentation, les soins médicaux entre autre.

Pensons par exemple aux personnels soignants, aux chauffeurs routiers, aux postiers qui eux travaillent car ils n’ont pas d’autres alternatives que de continuer à faire vivre le pays, pour soigner, pour guérir, pour faire manger, pour livrer les équipements médicaux… Donc, dans ce cas précis, je pense qu’en effet les garagistes ouverts pendant le coronavirus doivent continuer à travailler, en prenant bien sûr toutes les précautions d’usage afin de se protéger et d’éviter la contamination de leurs proches et des clients potentiels. En revanche, il serait tout à fait normal que les garages puissent prioriser cette clientèle. Concernant les autres particuliers désirant réaliser une vidange ou faire réparer une pièce défectueuse par exemple, soit certains peuvent le faire eux même ou alors ils attendent tout simplement la fin du confinement et la reprise de la vie normale pour tous. En somme, pour ma part, on ne doit solliciter les garagistes que dans un contexte d’urgence également, afin de donner aux personnes en première ligne la possibilité de se servir de leurs véhicules en cas de panne, et de continuer à s’occuper des citoyens.

Que ce soit le corps médical incluant les ambulanciers, les pompiers, le samu, intervenant à titre professionnel ou privé, il est crucial qu’ils puissent se déplacer à tous moments, que ce soit pour se rendre sur leurs lieux de travail ou encore intervenir auprès de personnes âgées, seules et parfois malades aussi. Puis il y a aussi tous les autres métiers utilisant leurs véhicules pour diverses raisons, toutes aussi nécessiteuses pour les français. Il parait donc logique et important que les garagistes soient opérationnels pour répondre à leurs attentes, sans perdre de temps et dans les meilleures conditions. A ce titre, on peut considérer également qu’ils ont une grande part de responsabilité concernant la lutte pour se débarrasser du coronavirus en aidant par conséquent toutes les personnes concernées par cette crise sanitaire. Il serait donc primordial de ne jamais oublier, une fois que nous serons sorti de ce confinement et du reste, des risques néanmoins pris par ces garagistes, au même titre que ceux qui sont restés en première ligne malgré le danger.