Créer son site Internet

Avec le confinement de la France suite à l’épidémie du Covid-19 (coronavirus) beaucoup d’entreprises ont dû fermer leur porte au public et alors avoir une perte de CA assez élevé voir un CA à 0. Certains ont alors pensé de faire de la vente à distance à travers certaines places de marché. Mais n’est-ce pas le moment pour passer à la création de votre site Internet.

Utiliser des plateformes de création de site Internet

Parmi les plateformes les plus connues, nous avons Wix que vous avez dû voir surement sur une publicité, que cela soit sur Google ou Youtube. Wix vous propose donc gratuitement de créer un site Internet facilement. Bien entendu le côté « gratuitement » est forcément très limité et dès que vous souhaiterez obtenir des fonctionnalités un peu avancées vous allez vous retrouver à passer par la case paiement (un peu comme les jeux gratuits sur smartphone). Il faut aussi prendre en compte que si Wix est amené un jour à fermer vous allez perdre votre site (et cela arrive parfois de manière incompréhensible comme Yahoo Site, ou bien même MSN la messagerie hyper tendance d’il y a maintenant 10ans). Il est évident que perdre tout le travail que vous avez abattu peut-être très frustrant.

Utiliser des CMS gratuits

L’utilisation de CMS est devenue aujourd’hui une formalité dans la création d’un site Internet. Le CMS (Content Management System) est une base vierge d’un site Internet, parmi les CMS les plus utilisés vous avez WordPress, Prestashop, Drupal, etc… Il vous permet de créer un site facilement en installer les fichiers qui vous sont fournis. Bien entendu, je parle d’une base vierge donc après l’installation il faudra le personnaliser, créer votre menu, créer votre page de contact, etc … Des thèmes existent pour la plupart des CMS et vous aideront à la création de votre site mais ne feront pas tout non plus, alors il faudra mettre les mains dans le cambouis. Le gros avantage c’est que vous êtes propriétaire de votre site Internet, par contre la difficulté a créé votre site Internet est largement augmenté par rapport à des plateformes de création de site Internet.

Passer par un professionnel

Forcément on arrive à la solution surement la plus onéreuse, même si avec l’arrivée des CMS le tarif à diminué car les développeurs web non plus besoin de créer une boutique avec une administration de A à Z (mise à part si votre projet est amené à créer une boutique sur mesure par rapport à l’utilisation de vos logiciels en interne). Le gros avantage est que vous n’avez rien à faire juste profiter de votre boutique, mais ce n’est pas le seul car vous pouvez demander aussi la maintenance de votre boutique (et c’est très important de bien tenir son site à jour). A savoir qu’en ce moment en temps de crise les sociétés de création de site Internet restent souvent ouvertes car leur métier permet de faire du télétravail.