Comment améliorer la qualité d’une photo sans effort

Même si vous avez un appareil photo de marque, vous n’êtes pas garanti contre les photos ratées, car il y a plusieurs autres facteurs qui comptent. Par exemple, trop ou pas assez de lumière, des réglages de l’appareil incorrectes, un passant accidentel, la main qui tremble… Comme résultat vous avez des photos décevantes : ternes, surexposées ou mal cadrées. Faut-il les jeter à regret ? Attendez, on peut corriger tout ça et améliorer la qualité d’une photo en post-production pourvu qu’on ait un éditeur d’images performant, comme PhotoWorks.

Ce logiciel géré par l’intelligence artificielle peut constituer une bonne alternative à Photoshop dans la matière de la retouche photo. Possédant une large panoplie d’outils, il a l’avantage d’être beaucoup plus facile pour les débutants grâce à son interface claire et pratique. Dans cet article nous allons vous montrer comment améliorer la qualité d’une photo avec PhotoWorks.

Corrigez les couleurs et l’éclairage

Vous est-il arrivé de prendre des photos trop sombres ou au contraires, trop lumineuses, comme délavées par le soleil, ou des photos aux couleurs fades, pas du tout telles qu’elles sont en réalité ? La correction des couleurs et d’éclairage est capable d’augmenter la qualité d’une photo de plusieurs degrés. Dans PhotoWorks vous pouvez le faire en mode automatique en appuyant sur un seul bouton. Le module intelligent de la correction automatique intégré au programme va corriger l’exposition et le contraste, saturer les couleurs et les rendre vibrantes en un seul clic. Vous pouvez aussi faire du réglage manuel à l’aide de plusieurs curseurs afin d’atteindre le résultat souhaité – une photo claire, lumineuse, aux couleurs vives et naturelles.

Augmentez la netteté de votre photo

Si votre photo est un peu floue à cause d’une lumière insuffisante ou de manipulations de l’appareil photo un peu maladroites, ne vous découragez pas. Vous pouvez augmenter la netteté de votre image dans PhotoWorks. On peut le faire de plusieurs manières, cela dépend du genre de votre photo et de l’effet désiré. Par exemple, si vous voulez faire ressortir tous les détails de l’image, utilisez le curseur de Netteté et pour accentuer certaines zones, utilisez le Filtre gradué. Ces outils sont idéaux pour les paysages. Il y en a d’autres pour attirer l’attention sur un objet ou une zone particulière au milieu de la photo ou pour augmenter la netteté des éléments choisis, tels que les yeux ou la bouche sur un portrait.

Améliorez la composition

Il suffit souvent de recadrer la photo pour la rendre beaucoup plus attrayante. Coupez les parties en trop pour obtenir une composition plus réussie et mettre en valeur les personnages. S’il y a des objets qui encombrent le cadre et qu’ils se trouvent près des bords de la photo – des arbres, des poteaux, des meubles ou juste une parcelle d’asphalte un peu trop large – coupez-les sans pitié. Recadrez votre photo et vous verrez comment elle va se transformer. L’outil “Recadrage” de PhotoWorks vous propose plusieurs formats – libre ou fixe, carré ou rectangulaire, classique ou adapté aux écrans d’Iphone, d’Ipad ou aux paramètres de la couverture de Facebook, tout est prévu pour votre confort.

Supprimez tout ce qui gêne

Si les éléments indésirables sur votre photo se trouvent au milieu de l’image ou sur le modèle même et qu’on ne peut pas les découper par recadrage, vous pouvez les éliminer facilement à l’aide des autres outils de PhotoWorks. Si ce sont juste de petits bateaux sur l’eau, utilisez le Pinceau de correction. En cas des objets plus importants comme des voitures de passage en arrière-plan, des fils électriques ou des enseignes, prenez le Tampon de duplication et masquez-les avec les pixels pris à la zone avoisinante. Ce n’est pas si compliqué, mais cela aide beaucoup à améliorer la qualité d’une image.

Retouchez vos portraits

S’il s’agit d’une photo de portrait, vous voudrez probablement masquer quelques imperfections de la peau : éliminer les boutons et la rougeur, dissimuler les cernes, effacer les rides. Et puis pourquoi ne pas accentuer la beauté naturelle de votre visage ? Rendre les dents plus blanches, le teint plus frais, les lèvres plus roses sur vos portraits – tout cela est possible dans PhotoWorks. A nouveau, optez pour l’amélioration automatique si vous voulez économiser du temps. Avec les styles prédéfinis comme “Le portrait glamour” ou “L’amélioration générale” vous pouvez lisser la peau, enlever le brillant du visage, éliminer les poches sous les yeux et donner de l’éclat aux lèvres en un seul clic. Vous pouvez aussi ajuster plusieurs paramètres manuellement à l’aide des curseurs. Dans PhotoWorks il y a aussi deux pinceaux magiques – le Pinceau de correction qui sert à effacer de petites imperfections. Et le Pinceau de retouche avec lequel vous pouvez même changer la couleur des yeux ou des cheveux.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, PhotoWorks comporte tous les outils nécessaires pour améliorer la qualité d’une photo quel que soit le problème et la rendre parfaite en peu de temps. Vous n’avez pas besoin de savoir-faire spéciaux grâce à l’interface intuitive du logiciel et à ses nombreux préréglages automatiques. Dans cet article nous n’avons pas décrit toutes les fonctionnalités de PhotoWorks qui comporte, entre autre, plus de 150 effets de filtre photo instantanés, la fonction de changement d’arrière-plan et de réduction du bruit numérique et d’autres outils formidables. Pour les découvrir tous, visitez le site officiel ou vous trouverez plusieurs tutoriels écrits et vidéo. Téléchargez la version d’essai gratuite en français de PhotoWorks et commencez à retoucher vos photos comme un pro dès maintenant.