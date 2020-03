Conan le cimmérien – Les mangeurs d’hommes de Zamboula

Les mangeurs d’hommes de Zamboula est le neuvième tome de la série des éditions Glénat, qui reprend l’œuvre de Robert E. Howard. Une bande dessinée, parue en mars 2020, de Gess, qui livre sa version du héros, Conan le cimmérien.

Aux confins du désert oriental Kharamun, à la croisée du passage des caravanes, se dresse la mythique cité de Zamboula. Une cité importante, riche et réputée, construite par les stygiens et enlevée par les envahisseurs de Turan. Zamboula était gouvernée par le satrape Jungir Khan, qui était lui-même dirigé par la maîtresse Nafertari. Une cité où tout se vend et tout s’achète, d’ailleurs, si Conan avait encore une pièce d’argent il s’offrirait encore un baiser de la ghanara. Alors que le barbare sourit, un compagnon vient le mettre en garde, il lui assure que la demeure d’Aram Baksh recèle un grand danger ! Des hommes du désert et des voyageurs ont dormi dans la maison d’Aram Baksh, et ils n’ont jamais été revus ! Le propriétaire jure qu’ils ont dormi, puis sont repartis… Il est vrai également qu’aucun habitant de cette ville n’a jamais disparu de sa maison. Mais personne n’a jamais revu les voyageurs…

La cité de Zamboula est le théâtre de nombreuses et sombres légendes. Les voyageurs et les étrangers qui séjourneraient dans la demeure d’Aram Baksh disparaitraient… Malgré la mise en garde d’un compagnon, Conan décide de dormir chez ce mystérieux homme, tout en gardant son épée auprès de lui. Quand la nuit arrive, une ombre hostile se penche sur lui. Le cimmérien ne tarde pas à le refroidir, avant de s’aventurer dans les rues sombres… Là, il va venir en aide à une femme, capturée par d’étranges hommes, des cannibales aux dents pointues. Conan va alors comprendre et connaître le terrible et mystérieux complot d’enlèvements. La bande dessinée est très sombre, présentant un récit plein de mystères et de sorcellerie. Le barbare va donc tenter de sauver sa peau, celle d’une belle femme, tout en s’attaquant au sorcier qui veut s’emparer de la ville, déjouant ainsi les maléfices, l’hypnose, la sorcellerie… Le récit est captivant, plein de rebondissements, de combat, révélant, une fois de plus, la puissance du héros, sa force et sa ruse. Le dessin est très détaillé, offrant un trait assez fluide et dynamique, un univers sombre, passant par un choix de couleurs.

Les mangeurs d’hommes de Zamboula est le neuvième tome de la série Conan le cimmérien, présentant une bande dessinée assez sombre et oppressante, une nouvelle aventure pour le barbare, qui va devoir, une fois de plus, sauver une belle femme, et affronter la sorcellerie.