Comment choisir un scanner portable ?

Au travail ou à la maison, le scanner portable est un outil indispensable. Compact, performant, léger, il se glisse partout et s’occupe des travaux de numérisation à n’importe quel moment. Actuellement, il existe différents types de scanners portables. On vous aide à faire le bon choix de cet outil précieux et bien pratique en bureautique.

Pour bien choisir le modèle adéquat, vous avez besoin de comparer les divers modèles de scanners portables en termes de qualité de numérisation, de vitesse de numérisation, de reconnaissance des caractères ainsi que de modèles.

La qualité de numérisation

La qualité de numérisation est la première chose à vérifier que ce soit pour un usage régulier ou occasionnel. Concernant la résolution, elle se situe en général entre 300 et 1200 dpi. En sachant que plus elle est primordiale, plus la qualité de l’impression et du scan augmente.

Vous devrez atteindre un haut niveau de résolution entre 300 et 600 dpi pour numériser des documents textes noir et blancs, en couleurs et avec des graphiques et numériser des photos en couleur. À l’inverse, si vous voulez faire des impressions grand format, vous allez privilégier une résolution autre que 600 dpi.

La vitesse de numérisation

La vitesse de numérisation d’un mini scanner portable est un autre critère de choix à ne pas négliger surtout si vous voulez scanner des dossiers de plusieurs pages rapidement. Et qu’il existe des scanners portables qui sont en mesure de numériser simultanément les deux verso de la page. Ces modèles sont avantageux puisqu’ils permettent d’économiser du temps.

Il est possible que la productivité d’un scanner portable s’exprime par le volume ou par la vitesse en seconde par page du fait du nombre de documents numérisés par minute. Mais attention, il ne faut pas les confondre.

La reconnaissance des caractères

Une particularité incontournable de n’importe quel scanner de documents est la manière de protéger les numérisations comme fichier PDF pouvant être ensuite consulté sur n’importe quel ordinateur. Effectivement, les scanners personnalisés proposent au moyen d’un logiciel OCR de lire de dossier et de convertir son texte pour pouvoir se servir de l’option recherche.

Les différents modèles

Il existe en ce moment deux modèles de scanners portables dont certains disposent de chargeurs automatiques de documents permettant d’intégrer jusqu’à une vingtaine de feuilles. Le plus souvent, c’est le cas des modèles personnalisés puisque cela permet de favoriser la rapidité et la précision de la numérisation.

La plupart des modèles ultra-portables ne possèdent pas un chargeur automatique de documents. Avec ces types, vous êtes censé glisser vers le bas d’une feuille manuellement durant la numérisation, à chaque page, ce qui est susceptible d’être rapidement fatiguant. En ce qui concerne les documents recto-verso, vous êtes obligé de tourner la page et renouveler le processus. C’est un gaspillage de temps pouvant en effet prendre beaucoup de temps que de photographier les papiers avec votre téléphone. Il s’agit des outils quelquefois moins chers, moins rapides, mais plus compacts.