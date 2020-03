Fondation Groupe EDF : Création d’un fonds d’Urgence et de Solidarite Covid-19

Dans le cadre de son Fonds d’Urgence et de Solidarité, la Fondation groupe EDF s’est d’ores et déjà mobilisée auprès de :

La Fondation groupe EDF propose aux salariés du Groupe qui le souhaitent, de soutenir cette initiative en ligne par un don en euros sur https://don.fondationhopitaux.fr

: avec un don de 60 000 euros, pour l'opération « un bon repas pour bien soigner » qui propose des repas de qualité pour le personnel soignant. La Fondation groupe EDF propose aux salariés du Groupe qui le souhaitent, de soutenir cette initiative en ligne par un don en euros sur https://don.fondationhopitaux.fr L'Unicef au Cameroun : avec un don de 100 000 euros pour la fourniture de kits mobiles d'hygiène aux familles vulnérables et au personnel de santé au Cameroun pour répondre à l'urgence de la crise sanitaire.

Les nombres et la nature des projets soutenus dans le cadre du Fonds d’Urgence et de Solidarité sont amenés à s’implémenter selon l’évolution et les besoins liés à la crise sanitaire et sociale du Covid-19.

Pour Jean-Bernard Lévy , « en ces temps de crise sanitaire et sociale, ce Fonds d’Urgence et de Solidarité s’inscrit dans l’ADN du Groupe EDF qui aujourd’hui assure la continuité de service pour répondre à ses missions de fournisseur d’électricité et dans l’élan impulsé par le nouveau mandat et les combats de la Fondation en faveur des territoires solidaires ».