Pourquoi et quand changer la courroie de distribution

Les moteurs automobiles ont un vilebrequin qui tourne lorsque le mélange de carburant sur les chambres explose et pousse les pistons et les tiges de piston, c’est ce qui fait bouger la voiture au final.

Une courroie de distribution relie la rotation du vilebrequin à la rotation de l’arbre à cames. L’arbre à cames est responsable de l’ouverture des soupapes d’admission et d’échappement. C’est là que le mélange de carburant entre en jeu et que les gaz brûlés après l’explosion sortent des cylindres.

Ces deux mouvements de rotation doivent être synchronisés (surtout sur les moteurs à interférence, où les pistons occupent le même espace que les soupapes ouvertes, mais pas en même temps) ; c’est pourquoi la courroie, doit être une courroie de distribution, elle doit être précise. De plus, alors que le vilebrequin tourne deux fois, l’arbre à cames ne tourne qu’une fois sur un moteur à 4 temps.

Le plus souvent, les courroies de distribution résistent tout au long de la vie du moteur. C’est donc pour cela qu’il est important de changer son kit de distribution comme prévu par le constructeur.

La courroie de distribution de votre voiture est un composant spécialisé conçu pour votre moteur, et en tant que tel, le moteur est conçu pour l’accueillir dans ses dimensions (largeur, longueur, etc.). Une courroie de mêmes dimensions que votre chaîne ne serait probablement pas aussi résistante et serait susceptible de se briser, ce qui, selon le moteur, pourrait entraîner une défaillance catastrophique nécessitant la reconstruction ou le remplacement de l’ensemble du moteur.

Avant d’envisager de changer de courroie de distribution, il faut être certain de certaines choses.

Quand faut il envisager de changer la courroie de distribution?

Le choix de l’utilisation d’un véhicule: lorsqu’on demande le temps dépendra de l’utilisation du véhicule . Bases commerciales ou privées. Si le véhicule est commercial, il est souvent utilisé et il est recommandé de changer la courroie de distribution au bout de 6 mois. S’il s’agit d’un véhicule privé, le changement peut se faire souvent sur une période d’un an.

Le conducteur : Toutes choses étant égales par ailleurs, le conducteur est un facteur déterminant de la durée de vie de la courroie de distribution du véhicule. Si le conducteur ne sait pas bien gérer les rétrogradations et les changements de vitesse inutiles, la courroie sera mise à rude épreuve, car elle est en caoutchouc et s’usera très vite.

Ce sont là quelques points parmi tant d’autres, mais ils sont surtout cruciaux. Les courroies de distribution sont cruciales et un manque d’attention à leur égard vous laissera bloqué sur la route.

Une fois que vous l’avez remplacé la première fois, il peut y avoir une période de remplacement plus longue, selon la courroie utilisée par votre mécanicien. Certaines des courroies les plus récentes ont une durée de vie plus longue. Renseignez-vous auprès de votre mécanicien et comparer les prix des garages.

Il est très important de changer votre courroie de distribution à temps. On ne peut pas voir les courroies de distribution sans démonter une bonne partie du moteur et même si vous pouvez le voir, elles ne montrent pas d’usure. Elles se cassent tout simplement. Lorsqu’elles se cassent, la plupart des soupapes du moteur entrent en contact avec les pistons et détruisent un tas de bonnes choses à l’intérieur de votre moteur. Changer la courroie et la pompe à eau à temps est un bon entretien.