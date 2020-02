La fin et autres commencements est un roman de Veronica Roth, autrice des best-seller Divergente et Marquer les ombres. Un livre, paru aux éditions Nathan, en février 2020, qui présente six histoires futuristes et touchantes.

Claire regarde son réveil, un de ces vieux trucs digitaux, qui affichent l’heure en gros caractères rouges. L’appareil indiquait 2 h 07. La jeune femme affirmait que cela devait être une erreur. Sa mère, qui était présente, lui demanda ce que cela voulait dire. La femme était en train de sortir du placard de sa fille, des vêtements. C’était l’été, Claire était en sueur et ne voyait pas l’utilité du sweat que sa mère venait de sortir de son placard. Mais elle ne dit rien, restant perplexe et répétant d’un ton calme qu’elle pensait à une erreur. Puis, elle repris en affirmant que cela fait déjà plusieurs mois que Matt ne lui parle plus et qu’il n’y avait donc aucun sens pour qu’elle se retrouve sur sa liste…

C’est un joli recueil d’histoires qui est à découvrir, présentant six récits futuristes, plus ou moins éloignés, mais émouvants et touchants. Des héroïnes et des héros sont à retrouver, à travers des histoires différentes et troublantes, abordant des sujets forts, comme la mort, les émotions, les amours, la haine, la vengeance, le pardon, le renouveau, l’espoir, le deuil, la famille, la maladie, la technologie… Les récits sont plaisants, captivants et très touchants, avec une lecture fluide, explorant chacun à sa manière la mort, qui permet aussi, après la douleur, d’aller de l’avant, pour un nouveau recommencement. Quelques illustrations accompagnent parfaitement les récits, offrant une dynamique tout à fait plaisante.

La fin et autres commencements est un roman émouvant, un recueil de six histoires futuristes et touchantes, autour du thème de la mort, bouleversante, tragique, qui permet aussi un renouveau, pour les héroïnes et les héros.