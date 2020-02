Mega-Set Action & Réaction de Clementoni

Voilà plus de 50 ans que la marque italienne Clementoni propose aux enfants d’apprendre tout en s’amusant. C’est dans cet objectif que sont pensés et conçus les jeux, notamment le Mega-Set Action & Réaction qui permet de découvrir les sciences et plus particulièrement la physique.

La collection Action & Réaction fait partie de la large gamme de produits innovants de la marque Clementoni, qui ne cesse de se réinventer, pour présenter aux enfants et aux familles des jeux éducatifs. Des premiers jeux éducatifs et ludiques, pour les tout-petits, aux plus grands enfants, à travers notamment les sciences, les jeux aident et soutiennent les bambins dans leur croissance et leurs connaissances.

Le Mega-Set Action & Réaction est une grande boîte, parfaite pour débuter et découvrir cette gamme de jeux réjouissante. Un jeu scientifique, pour découvrir une expérience, les sciences et plus particulièrement la physique, avec un circuit vertigineux à monter et des billes à faire rouler. Le set se compose de plus de 130 éléments modulables, pour créer des circuits à l’infini ! Une grande fiche, avec les instructions, permet de découvrir les différents composants, de comprendre leur fonction et de la placer ou emboîter correctement, avec d’autres éléments. Un livret est aussi à retrouver, pour pouvoir mettre en place les premiers circuits.

Dans la grande boîte, certains composants sont à détacher, d’autres sont déjà dans des sachets, prêts à l’emploi. La grande fiche est très pratique et utile, présentant ces composants modulables, qui permettent de créer à l’infini. Le livret offre des conseils de montage, une règle d’or et surtout des idées de circuits à reproduire, de différents niveaux. Trois niveaux de montage sont donc représentés dans ce guide pratique, permettant aux enfants de composer et de comprendre les différents fonctionnements, afin de créer par eux-mêmes, par la suite.

Le coffret propose avant tout, aux enfants, de jouer et réaliser des expériences, au fur et à mesure du jeu, et des assemblages. Le circuit modulable a parfois besoin d’être réajusté, invitant les enfants à observer et manipuler, pour réussir d’eux-mêmes, ces différents parcours. Variations d’angles, inclinaisons, vitesses, rotations, attraction sont autant d’éléments qui vont entrer en phase avec le jeu, suggérant ainsi aux enfants de découvrir, sans s’en rendre compte, la physique.

Le jeu est très plaisant et captivant, les enfants ne cessent de vouloir monter et reconstruire des parcours, pour voir les billes suivre un parcours défini, à ajuster de temps en temps, pour un bon moment de plaisir et de réussite. Les variantes sont nombreuses, et une fois les enchainements compris par les enfants, ces derniers tentent eux-mêmes leur propre expérience, avec des circuits à inventer, ou à modifier un peu.

Le Mega-Set Action & Réaction de la marque Clementoni est un coffret captivant et intéressant, un jeu incroyable qui permet de découvrir quelques principes de la physique, tout en s’amusant à construire des circuits, pour y faire rouler des billes. Un livret complet accompagne les enfants dans cette découverte et ce jeu, qui pourront s’amuser pendant les vacances !

