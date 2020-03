Faut il acheter des actions pendant la crise du coronavirus ?

La crise du coronavirus a fait chuter le prix et le cours des actions ces dernières semaines. Les détenteurs ne peuvent plus vendre sans enregistrer une perte par rapport à leur mise de départ. Certaines entreprises qui sont pleinement touchées par la crise ont vu la valeur de leurs actions diminuer de plus de la moitié. En un mois, le CAC40 a dévissé de pratiquement 40%.

Les esprits les plus malins ont tendance à se dire que c’est maintenant qu’il faut penser à acheter des actions boursières. Et en effet, le prix à l’achat des actions n’a jamais été si bas et cela ne se reproduira sans doute jamais après la crise. Toutefois, la bourse est incertaine. La crise est loin d’être terminée et le cours des actions a encore largement le temps de diminuer.

Si vous voulez tout de même investir maintenant, vous devriez plutôt miser sur les entreprises qui ont le plus chuté ces dernières semaines. Les experts ont aujourd’hui indiqué que le marché financier ne s’effondrera pas autant qu’en 2008, vous avez donc l’assurance de pouvoir garder une certaine stabilité. Tournez-vous vers les entreprises pétrolières ou les secteurs bancaires. Au vu de la fulgurante baisse de la valeur, les actions ne pourront que remonter dans les mois et les années qui arrivent. Gardez quand même toujours en tête qu’au début, la valeur peut diminuer encore un peu plus. Tant que la pandémie n’est pas maîtrisée, personne ne peut savoir avec précision quand les cours vont cesser de baisser.

Ne misez pas tout sur un même secteur. Pour diminuer les risques, il est conseillé de diversifier vos actions. Une fois que la relance économique sera en marche, vous pouvez gagner gros si vous misez sur les bons chevaux maintenant.