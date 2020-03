L’impact de la crise du coronavirus sur la Fintech

La pandémie mondiale de coronavirus a des implications profondes sur tous les aspects de l’économie et la Fintech ressent déjà certaines des conséquences de l’escalade de la crise.

Des événements annulés à la diminution des possibilités de collecte de fonds, nous parlons dans cet article de certains des plus grands défis que cette crise va présenter pour l’industrie. Nous mettons également en évidence les opportunités uniques liées à la Fintech, alors que la situation continue d’évoluer.

Les défis auxquels la Fintech doit faire face alors que COVID-19 devient une crise mondiale

La Fintech, comme toute industrie, est confrontée à des défis majeurs en raison de l’épidémie de coronavirus. Vous trouverez ci-dessous certains des problèmes que nous prévoyons pour le secteur dans les semaines et les mois à venir.

Conférences et événements reportés

Les événements dans chaque secteur ont été soit reportés, soit repoussés indéfiniment dans le cadre d’un effort visant à ralentir la propagation du virus. Les événements reportés sont des occasions manquées pour les entreprises fintech de développer des relations et de se concentrer sur de nouvelles activités.

Le financement par capital-risque pourrait être affecté

Les marchés sont incroyablement volatils en ce moment et dans les mois à venir, les entreprises de haute technologie pourraient avoir des difficultés à lever des fonds, les investisseurs se repliant sur des positions plus prudentes. Toutefois, à mesure que les solutions numériques se concentrent sur l’autre facette de la crise, les entreprises de la Fintech qui peuvent survivre à des cycles de collecte de fonds plus restreints à court et moyen terme pourraient voir leurs investissements rebondir fortement une fois que le pire de la pandémie sera derrière nous.

Les consommateurs peuvent être moins enclins à investir leurs économies

Les Fintechs qui se concentrent sur les investissements des consommateurs peuvent être affectés par la méfiance des consommateurs à l’égard des investissements dans un moment aussi volatile. Même les investisseurs assez chanceux pour être relativement à l’abri des retombées économiques peuvent choisir de placer leur argent dans des options plus sûres pour le moment.

Une diminution des paiements

Les Fintechs qui gèrent les paiements peuvent voir leur activité baisser du fait que les consommateurs ressentent le resserrement d’une économie en chute libre.

Des dépenses qui doivent être adaptés

Les dépenses allouées par les entreprises ont été chamboulées par cette crise du coronavirus. Que ce soit le salaire des employés, les investissements en recherche et développement ou encore en communication, les prévisions budgétaires ne sont plus les mêmes qu’il y a un mois. Par exemple, une entreprise Fintech qui voulait déployer une stratégie de référencent payant visant à acquérir de nouveaux clients via les moteurs de recherche se rendra compte que le comportement de recherche des internautes a radicalement changé suite à cette crise. Par conséquent, les dépenses en Google Ads devront être ajustées.

Les opportunités pour la Fintech à mesure que la crise évolue

La pandémie Covid-19 n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour les entreprises Fintech. Certains facteurs clés peuvent permettre aux entreprises de continuer à fonctionner et à se développer pendant la crise.

La main-d’œuvre mondialisée est en mesure de prospérer

Les entreprises dont le niveau de mondialisation est élevé et la main-d’œuvre éloignée sont mieux placées pour survivre et même prospérer en cette période difficile. Beaucoup, sinon la plupart, des entreprises Fintech sont bien structurées pour continuer à fonctionner à la même capacité qu’avant l’épidémie, et sont donc moins susceptibles de subir des niveaux élevés de perturbation.

Un effort concerté pour les systèmes sans contact

On s’est naturellement beaucoup intéressé ces derniers temps aux moyens de réduire l’exposition aux surfaces où le virus pourrait se cacher. L’une des cibles de cette attention sont les billets de monnaie, qui change souvent de mains. L’Organisation Mondiale de la Santé a spécifiquement encouragé l’utilisation des paiements sans contact. La pandémie pourrait très bien servir d’impulsion pour une plus grande adoption de ces systèmes et les technologies de pointe dans ce domaine sont en bonne position pour se développer.

Les entreprises feront des systèmes numériques une priorité

Alors que les communautés continuent à promouvoir l’auto-isolement comme moyen de ralentir la propagation du virus et que les entreprises se tournent vers le travail à distance, les banques devront trouver des moyens d’intégrer de meilleures solutions numériques. Les entreprise Fintech sont bien placées pour intervenir afin de proposer des solutions pour remplacer les systèmes existants.

Un éventuel recul de la réglementation

La Corée du Sud, l’un des pays qui a ressenti les effets du virus au début de l’épidémie, a déjà annoncé qu’elle assouplirait temporairement la réglementation de certaines industries afin de stimuler la reprise économique. La Fintech est l’une des industries ciblées dans le cadre de ce programme de relance.

Conclusion

Il n’y a pas encore moyen de savoir exactement comment cette crise va se dérouler et quels seront les impacts à long terme sur l’industrie de la Fintech. Pour l’instant, nous savons que les entreprises doivent être prêtes à ce que les consommateurs et les investisseurs soient prudents dans leurs dépenses, du moins à court terme. Néanmoins, il semble presque certain que la crise va stimuler les investissements mondiaux dans les paiements sans contact et les solutions financières digitales, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises à long terme.