Cyrano : femme d’un jour, romantique toujours

Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ? Un héros solitaire, truculent et poétique en diable. C’est un certain film avec Gérard Depardieu. Certains se souviennent peut-être de Francis Huster, Jacques Weber ou Jean-Paul Belmondo. Ce sont de multiples adaptations avec des épées et des grosses voix. Tout a été dit, montré, monté. Vraiment ? Et si c’était joué par 3 femmes ?

Vous vous demandez sûrement : « Mais que diable me parle-t-il de théâtre, alors que nous sommes tous confinés comme des rats ? » C’est pas faux. Mais le Théâtre du Funambule-Montmartre a eu l’excellente initiative de rendre disponible sur sa chaîne Youtube sa programmation actuelle et d’hier. En plus, c’est gratuit.

Donc on dit merci Le Funambule. On éteint la télé. Et on s’accorde une parenthèse théâtrale pour (re)découvrir le classique d’Edmond Rostand. « Cyrano de Bergerac » revu et corrigé par la Compagnie Le Théâtre Les Pieds Nus. Le tout éclairé à la bougie et interprété par 3 femmes.

Oui, c’est possible.

1 Cyrano, 3 femmes, 1 pièce originale

C’est le premier mot qui vient à l’esprit. Cette version féminisée de Cyrano de Bergerac est originale. Elle modernise les vers d’Edmond Rostand, tout en rendant hommage à la Commedia dell’Arte. Bastien Ossart allie avec brio une mise en scène épurée et rythmée, avec des costumes grandiloquents et une interprétation colorée.

Derrière cette extravagance visuelle, la force du texte est décuplée.

Mais ce « Cyrano » est surtout magnifié par le talent de ces 3 comédiennes : Iana-Serena de Freitas, Macha Isakova, Mathilde Guêtré-Rguieg. Elles alternent les personnages avec une grâce et un mimétisme tout simplement magnifique. On passe du rire à la poésie, des larmes aux fous-rires, dans un ballet chorégraphié à la bougie.

Le confinement fini, reprenez goût à votre quotidien romanesque avec ces 3 Cyrano exceptionnelles.

Cyrano

Bientôt de retour au Théâtre du Funambule-Montmartre