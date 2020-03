Quand et comment changer son filtre à particules

Le filtre à particules, que l’on connait surtout sous son acronyme FAP est l’une des pièces essentielles de l’automobile. Il a pour rôle de filtrer, stocker et de brûler les particules issues de la combustion du moteur. Étant une pièce fondamentale de votre véhicule, celui-ci doit être entretenu régulièrement et être changé en cas de besoin. D’ailleurs, pour augmenter sa durée de vie, il a besoin que l’automobile roule au moins une fois par mois sur une autoroute à plus de 3 000 tr/min. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce sujet.

Quand faut-il procéder au changement de filtre à particules ? Des précautions peuvent être prises pour augmenter la durée de vie de son filtre à particules, comme procéder à un décalaminage régulier par exemple. Cependant, comme la plupart des pièces automobiles, il a besoin d’être remplacé dans certains cas, notamment lorsqu’il est abîmé. D’ailleurs, pour savoir que votre filtre à particules est défectueux, des symptômes faciles à détecter se manifestent. Ainsi, lorsque votre moteur s’étouffe ou cale, lorsqu’une perte de couple ou de puissance se présente ou lorsqu’une émission de fumées noires se répète, votre pièce est abîmée, donc vous avez besoin de changer un filtre à particules. Sachez aussi qu’un filtre à particules défectueux ou bouché engendre une consommation excessive de carburant et les émissions de fumées noires persistent. Cela dit, dès qu’un ou deux de ces symptômes se manifestent, autant réagir tout de suite, car cela risque de vous couter cher. A qui s’adresser pour changer son filtre à particules ? Ainsi, un filtre à particule encrassé ou bouché ne doit pas être pris à la légère, car cela est néfaste pour le moteur, voire le véhicule. Cela risque en effet d’engendrer une hausse au niveau de l’huile moteur. D’ailleurs, l’augmentation de la consommation de carburant peut vite vous couter une fortune. Si vous faites face à l’un des symptômes d’un filtre abîmé, il va falloir prendre un rendez-vous chez un garagiste le plus rapidement possible. D’ailleurs, vous pourrez vous aider d’un site comparatif pour trouver les meilleurs garages. Grâce à ce site, vous aurez la possibilité d’avoir un aperçu sur qualité de services du garage de votre choix en vous référant des avis des internautes. Vous pourrez faire confiance au garagiste le plus proche de votre domicile et de profiter du devis le plus avantageux pour vous. Changement de filtre à particules à quel coût ? En moyenne, il faut mettre de côté environ 730 euros pour le remplacement d’un filtre à particules. Cependant, une légère différence de prix peut être perçue selon le modèle de votre voiture. C’est justement pour cette raison qu’il est parfois nécessaire de vérifier d’abord les prix de changement proposés par les garages afin de dénicher les meilleures offres. Aussi, étant donné que le coût de remplacement peut varier d’une marque à une autre, il est conseillé de se référer aux prix listés par le site comparatif pour mieux faire jouer la concurrence. Dans tous les cas, cette intervention ne prend pas trop de temps.