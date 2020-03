5 idées d’activités à faire avec les enfants durant le confinement

Afin de limiter la propagation du coronavirus, la principale règle à respecter de la population, c’est de rester à la maison. Une situation qui a ses avantages, mais aussi ses conséquences, surtout lorsque vous avez un enfant. Pour vous aider, voici 5 activités que vous pouvez faire avec vos bouts de chou durant cette période.

La peinture

Jouer les artistes-peintres avec votre enfant est une excellente manière de développer sa créativité. De 3 à 10 ans, ce type d’activité ne demande pas beaucoup d’outils et les tiendra occupés au moins une heure.

Pour que l’activité ne soit pas ennuyante, vous pouvez mettre au défi vos enfants de peindre un objet spécifique. Mettez différents thèmes sur papier et proposez à chacun de piocher le sujet de son œuvre. Cette astuce fonctionne également avec le coloriage. Le meilleur dessin pourra ensuite être encadré ou accroché sur le frigo.

Fabriquer du slime

Parmi les activités créatives réputées de ces dernières, la fabrication de slime arrive en première proposition. Il s’agit d’une pâte gluante qui peut être déformée et malaxée à volonté.

Le slime peut être fabriqué à la maison. Accompagnez votre enfant dans ce processus afin de passer un agréable moment avec lui. Vous pouvez commander un kit prêt à fabriquer ou trouver des ingrédients sans colle et produit chimique chez vous.

Pour fabriquer du slime, vous aurez besoin de 100 g de fécule de maïs ou de maïzena ainsi que de 110 ml d’eau. Afin d’obtenir un slime plus fun et de fantaisie, vous pouvez ajouter des paillettes ou du colorant à vos ingrédients. La couleur est à mélanger avec de l’eau qui sera versée dans la poudre. Malaxez le tout pour avoir une pâte homogène puis laissez reposer une dizaine de minutes.

Il existe de nombreuses recettes de slime pour varier les plaisirs, à vous de les découvrir!

Les jeux de société

À partir de 5 ou 6 ans, vous pouvez entraîner vos enfants à participer aux jeux de société. Les catégories coopératives sont désormais tendances puisqu’ils permettent de développer le sens de l’écoute et de l’attention de l’enfant. Ces jeux qui favorisent l’entraide et la solidarité seront essentiels pour les aider à avoir un bon esprit d’équipe.

En jouant à des jeux de société coopératifs, les participants doivent suivre un objectif commun. Les enfants vont expérimenter l’échec et les victoires communes, tout en renforçant leur esprit de compétition.

La cuisine

Pour éviter d’avoir des enfants qui vous dérangent pendant vos tâches ménagères, pourquoi ne pas les inviter à participer ? La cuisine est une activité qui enthousiasme toujours un enfant, quel que soit son âge. De plus, le confinement creuse vite le ventre et favorise l’appétit.

Trouvez une recette facile comme des crêpes et des cookies ou préparez ensemble le plat du diner. En sollicitant les enfants, vous pourrez déléguer certaines tâches comme l’épluchage, le mélange des ingrédients ou encore la découpe de fruit ou légume (à surveiller de près).

Le jardinage

Si vous avez la chance d’avoir un jardin privé, une activité en plein air sera une excellente idée. Durant cette période, attribuez à votre enfant un pou plusieurs pots qui seront sous sa responsabilité. Il se chargera de planter des plantes (fleurs ou légumes), de les arroser, de prendre soin du désherbage. Cela lui apprendra à être attentif, à observer la nature et à avoir un bon sens des responsabilités.

Pour conclure essayez de varier les activités et les plaisir et évitez de laissez vos enfants regarder trop la télévision. Bien qu’il soit tout à fait compréhensible de se soulager un moment, prenez tout de même garde à bien choisir ce qu’il pourront regarder. Voici par exemple les dessins animés adaptés pour un enfant de 3 ans mais restez à ses côtés quoi qu’il en soit et soyez attentif à ses réactions et questionnement.