La jeune fille au chevreau, un roman de Jean-François Roseau

La jeune fille au chevreau est un roman, à paraître au mois d’avril 2020, aux éditions de Fallois. Un ouvrage de Jean-François Roseau, qui offre une belle tragédie à découvrir, sur fond d’histoire et de politique, donnant de l’intensité et de l’authenticité au récit.

Le parc des Jardins de la Fontaine est l’un des plus beaux parcs de France, malgré sa taille modeste. Il offre aux Nîmois un refuge bienfaisant et tranquille. Depuis près de trois siècles, les gens s’y fatiguent, s’y perdent, s’y détendent, s’y endorment entre deux tilleuls, sous le chant des grillons et le murmure de l’eau. Loin de râles de la ville, les promeneurs y fuient les tourments et la suffocation. En cet été, des adolescents s’amassaient autour de l’eau… Il y avait aussi un vieux promeneur, qui n’avait plus passé le seuil du parc depuis près de quatre-vingts ans. Le lieu de son enfance était devenu le sanctuaire d’une histoire douloureuse…

Dans ce parc de Nîmes, un vieil homme se souvient, se rappelle, grâce à cette statue, une histoire poignante, empreinte d’amour, de passion, de choix et de douleurs. Ainsi, il revient sur son passé, présentant une histoire troublante, émouvante et dramatique. Troublé par une statue, il va faire la connaissance de ce modèle, une belle femme envoutante. Mais pendant l’occupation, rien n’est facile, pour tenter de trouver sa place et essayer de comprendre cette énigmatique et fascinante beauté, qui le mènera vers bien des dangers, en entrant dans son cercle d’amis… Le roman est captivant, mêlant histoire et romance impossible, d’un jeune homme troublé et fasciné par la beauté d’une femme, qui le mènera vers un destin tragique.

La jeune fille au chevreau est un roman tragique, une histoire d’amour passionnée et impossible, d’un jeune homme fasciné par la beauté captivante d’un modèle, d’une statue qu’il a toujours adorée, bouleversant son destin à jamais.