Mes créations – Le coffret Trop mignons !

La collection des éditions Gründ, Mes créations, se complète avec le coffret Trop mignons !, composé de cartes à gratter, à métalliser et à pailleter. Une pochette multi-activités, parue en février 2020, pour créer des tableaux d’animaux adorables.

Le coffret se compose de sept tableaux, deux cartes à gratter, deux cartes à métalliser, trois cartes à mosaïques, un bâtonnet de bois, deux feuilles métalliques, des paillettes, trois petites planches de stickers mosaïques et une fiche explicative. Une pochette qui propose différentes activités, pour les enfants, très bien expliquées grâce à une fiche, qui présente les tableaux et les créations. Des animaux mignons et adorables sont à retrouver et à embellir, dans sept tableaux, pour offrir et exposer, s’amuser et développer son imagination. Des modèles à suivre simplement, en suivant les indications données, bien détaillées et simples, pour les jeunes enfants.

Le coffret contient tout ce qu’il faut pour réaliser de jolis tableaux, avec d’adorables animaux. Trois activités différentes sont à découvrir, des cartes à gratter, avec l’aide du bâtonnet qui se trouve aussi dans la pochette, des cartes à métalliser et pailleter et des cartes mosaïques. Des activités variées, pour découvrir et aborder différentes manières de mettre en beauté et en avant de jolis bébés animaux. Il va falloir coller, gratter, faire briller, mettre en couleur, ou en relief, pour réaliser de superbes tableaux, présentant un renard, un éléphant, un hérisson, un raton-laveur, une licorne, une souris ou encore un blaireau. Les explications données aux enfants sont simples, avec parfois une phrase pour savoir et comprendre ce qu’il y a à faire, ou quelques étapes faciles à suivre. L’univers est coloré, très doux et adorable, avec ces attendrissants bébés animaux.

Trop mignons ! est un coffret complet qui propose, aux enfants, de réaliser sept adorables tableaux, et trois activités différentes, en grattant des cartes, en métallisant ou pailletant des cartes, ou encore en complétant de belles illustrations avec des petits carrés de mosaïques.