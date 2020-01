DNI/ADP-Maliba : pour un Mali nouveau !

Après avoir pleinement participé au dialogue national inclusif (DNI) mi-décembre, l’ADP-Maliba s’est engagé il y a une semaine à la mise en œuvre des recommandations issues de cette concertation nationale. Ce faisant, le parti d’Aliou Diallo place le Mali, ce précieux bien commun, au-dessus des clivages politiques, qui ruinent le pays depuis bientôt huit ans.

« Nous sommes une opposition constructive »

L’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba) a fait preuve d’esprit républicain en participant au dialogue national inclusif (DNI) qui a eu lieu du 14 au 22 décembre, à l’initiative du président Ibrahim Boubacar Keïta. L’opposition, dans sa large majorité, a boudé ce rendez-vous national sous le prétexte que les conditions n’étaient pas réunies pour y prendre part.

Le parti d’Aliou Diallo estimait aussi que le pouvoir a tronqué cette initiative, mais, il fallait s’élever au-dessus des oppositions politiques pour ne voir que l’intérêt du Mali. « Nous sommes une opposition républicaine, c’est-à-dire une opposition constructive. Nous dénonçons ce qui n’est pas bon et nous apprécions ce qui est bon. Et comme nous sommes dans un Dialogue national inclusif, nous n’avons pas voulu être à la marge. Nous sommes venus dire ce que nous pensons de tous les défis auxquels notre pays fait face aujourd’hui », avait argumenté le représentant et secrétaire politique d’ADP-Maliba, Baba Boubacar Keïta.

ADP-Maliba en phase avec les résolutions du DNI

ADP-Maliba a ainsi saisi l’occasion pour porter à nouveau ses propositions visant à contribuer à la sortie définitive du Mali de sa crise multidimensionnelle. A l’issue des débats, le parti de la Balance s’est réjoui que l’ensemble des acteurs du dialogue ait partagé une identité de vue sur chacune de ses recommandations. A savoir l’organisation des élections législatives avant le 2 mai 2020 ; l’organisation d’un référendum pour la révision de la constitution du 25 février 1992 ; le redéploiement immédiat des forces armées et de sécurité reconstituées sur l’ensemble du territoire et la relecture de certaines dispositions de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale selon son article 65.

Une nouvelle ère commence pour le Mali

Pour concrétiser sa volonté d’œuvrer au « rétablissement » du Mali malade, ADP-Maliba a signé, lundi 30 décembre, avec le premier ministre malien Boubou Cissé, l’accord politique de gouvernance, qui scelle son engagement pour la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national inclusif (DNI). « Le rapport final détaillant les axes prioritaires jette les bases d’une nouvelle ère pour notre pays. Ere dans laquelle il revient à chaque acteur soucieux du relèvement de notre cher Mali d’agir en toute responsabilité afin de contribuer à la mise en œuvre effective des conclusions issues de ce dialogue national. La survie de notre Nation en dépend », a déclaré ADP-Maliba, au sortir de la rencontre avec le chef du gouvernement malien.