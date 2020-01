L’univers magique d’Harry Potter est à retrouver dans le nouveau livre à gratter des éditions 404, Harry Potter – Magie noire, paru ce janvier 2020. C’est armés d’un bâtonnet de bois, inclus dans l’ouvrage, que les lecteurs et fans vont pouvoir gratter les pages noires et révéler quelques sombres secrets.

Dans l’histoire du monde de la magie, il y a eu beaucoup de batailles entre le Bien et le Mal. Entre autres, le duel de Harry Potter et Tu-Sais-Qui, ou encore la victoire de Molly Weasley sur Bellatrix Lestrange. Aussi, le livre rappelle que défendre le monde magique contre les forces des Ténèbres a toujours été un devoir pour les sorciers et les apprentis sorciers. Des forces maléfiques qui peuvent prendre bien des formes, même celle d’un rat qui se trouve être en fait un sorcier.

Pour s’amuser avec le livre et découvrir l’univers fantastique et magique d’Harry Potter, autour de la magie noire, il suffit de suivre les indications de chaque page pour découvrir les Mangemorts, rencontrer l’armée de Dumbledore et bien plus encore…

Ainsi à chaque double page, les lecteurs et fans vont retrouver quelques grands personnages de la saga et sont invités à gratter des pages noires, notamment les masques des Mangemorts, pour débuter. Mais l’ouvrage propose aussi de réaliser de belles créations et non pas seulement gratter, pour laisser apparaitre une illustration cachée. Aussi, à la deuxième double page, le sortilège du Patronus est mis en avant, pour lutter contre le Mal et les Détraqueurs, suggérant de dessiner la forme que prendrait son propre Patronus. Une vingtaine de pages de notes, sont à retrouver à la fin de l’ouvrage.

Harry Potter, Hermione, Ron, Neville, Dobby, Malefoy, M. Rusard, Ginny, professeur Ombrage, Voldemort et bien d’autres personnages encore sont à retrouver dans cet ouvrage original et plaisant, au dessin plaisant, rond, simple, moderne et plutôt kawaï. Harry Potter – Magie noire propose de gratter des pages noires et de découvrir quelques secrets, ainsi cachés, autour de la magie noire et des Ténèbres de la saga fantastique Harry Potter.