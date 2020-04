DoggyBags, tome 15, Mad in America

Mad in America est le deuxième tome de la deuxième saison, soit le quinze tome de la série DoggyBags. Une nouvelle bande dessinée créée et dirigée par Run, parue aux éditions Ankama, fin mars 2020, qui propose trois nouvelles histoires sanglantes et mortelles.

Un homme noir est pendu à un arbre, les mains liées dans le dos. Devant lui, une voiture, avec deux hommes à côté, qui regardent la scène, d’un air satisfait. La victime est le narrateur de cette histoire. Il explique que Jenny l’avait senti, elle ne voulait pas qu’il sorte, ce soir-là… Le jeune homme aurait dû l’écouter. Dans son inconscient, il dit déjà au revoir à sa Jenny, sa belle. Il retrace rapidement sa vie, celle de Sydney, petit cuisinier de la Nouvelle-Orléans, mort à 24 ans. L’homme avec une grande capuche pointue, qui cache le visage, a l’impression que leur victime respire encore, alors son acolyte, tente de défaire la corde, pour le remettre à terre. Mais la corde est tellement pourrie, qu’elle finit par céder. Sydney tombe à terre, inerte. Puis, Joe se penche sur le pendu, pour terminer le boulot à la main. C’est à ce moment-là que Sydney reprend ses esprits et respire de nouveau.

Trois nouvelles histoires sanglantes, pleines d’horreurs, sont donc à retrouver dans ce nouveau tome. Une bande dessinée qui s’inspire des Etats-Unis avec, tout d’abord, les croyances et le vaudou que l’on retrouve à la Nouvelle-Orléans, les conspirations et les groupuscules qui tentent de démontrer que tout est faux et voulu, et les confréries sordides et racistes, qui sèment la mort derrière eux. Une grande nation, qui cache sa part sombre, avec son obstination des armes, les délires progressistes, les terroristes, les complotistes, les radicaux… Ainsi, ce sont trois histoires très différentes qui sont à découvrir et lire, entre amour, pacte et monstre, conspiration, complot et réalité, et confrérie, famille, meurtre et vengeance. Le sang, l’horreur, la connerie humaine, la violence, la magie, le suspense, la vengeance, la mort sont donc à retrouver dans cette nouvelle bande dessinée qui saura ravir les fans de la série. Le dessin est toujours plaisant, avec des styles différents, appréciables et un découpage efficace, à chaque fois.

Mad in America est le quinzième tome de la série DoggyBags, qui est revenue, pour une deuxième saison. Une bande dessinée qui offre à découvrir une Amérique puissante et gangrénée, avec trois histoires pleines de suspense, de frissons, d’horreurs et de sang.