Hilloo environnement, une belle boutique éco-friendly

Étant donné la situation environnementale actuelle, il est important de sensibiliser un maximum de personne à la nécessité d’agir. De nombreux spécialistes nous alertent sur le fait que la planète est en difficulté. Depuis des décennies l’homme la pollue et ne cesse de la dégrader. Dans cet article, nous avons décidé de vous faire découvrir une boutique en ligne éco-friendly du nom de Hilloo environnement. Nous avons choisi de vous parler de celle-ci car elle propose à la vente de nombreux produits éco-responsables en bambou et des produits zéro déchet de qualité. N’hésitez pas à faire un tour sur ce site pour découvrir toutes leurs collections. En espérant que cela puisse encourager certaines personnes à passer à l’action !

Du zéro déchet dans votre cuisine

Voici la collection du site la plus fournie. La cuisine est l’endroit dans votre maison où vous pouvez agir le plus facilement sur beaucoup d’objets et accessoires. Par exemple, on vous propose de ne plus utiliser de papier aluminium, de film étirable plastique ou de papier sulfurisé. Pour remplacer tous ces produits à usage unique, on vous parle de couvercles silicone, d’emballages en cire d’abeille, de papiers cuissons ou tapis lavables et réutilisables.

Si vous consommez du café en capsule, vous savez très certainement que celles-ci polluent fortement notre planète. Pour empêcher cela, vous pouvez vous procurer des capsules en inox lavables. Ainsi vous allez considérablement diminuer votre production de déchets. On a aussi remarqué les pailles inox qui peuvent être super l’été pour boire son cocktail au bord de la piscine. Ou encore de jolis bols en noix de coco pour manger ses céréales le matin. Bref, allez voir tout ce qu’ils proposent, vous allez être ravi.

Du zéro déchet dans votre salle de bain

Voici une autre pièce de votre maison où vous pouvez faire des efforts et baisser votre production de déchets. Avez-vous déjà pensé à supprimer les cotons tiges à usage unique ? Chaque jour, des millions sont mis à la poubelle car ils sont utilisés pour se nettoyer les oreilles et aussi pour le maquillage. Aujourd’hui, il existe des cotons tiges lavables et réutilisables pour les oreilles et le maquillage que vous pouvez notamment trouver sur Hilloo environnement. Nous les avons testés, ils sont d’une excellente qualité et très efficaces.

Pour les femmes et certains hommes, vous pouvez penser à utiliser des disques démaquillants lavables. Ces produits font le même travail que les cotons démaquillants jetables, si ce n’est mieux. Certains sont en microfibres et permettent de nettoyer les pores plus efficacement et en douceur. Enfin pour les femmes qui souhaitent s’aventurer plus loin, vous trouverez des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles pour vos règles. N’attendez plus, les propositions sont multiples.

Des articles en bambou

Le bambou est la matière éco-responsable par excellence. Savez-vous qu’une forêt de bambous rejette jusqu’à 30% d’oxygène en plus qu’une forêt d’arbres feuillus ? Savez-vous que certaines espèces de bambou peuvent pousser de 1 mètre par jour ? Savez-vous que le bambou permet d’empêcher l’érosion des sols ? Bref, cette plante apporte beaucoup à notre planète ! Ce qui signifie qu’il est préférable d’utiliser des accessoires en bambou plutôt qu’en plastique. Cela est évident, en termes de pollution l’impact n’est pas le même. Découvrez des pailles en bambou, des couverts, des brosses à dents, des mugs… En plus d’être éco-responsable, c’est tout de même très class d’utiliser des objets en bambou !

N’hésitez pas à découvrir les nombreuses boutiques en ligne qui proposent ce genre de produits et passez à l’action. On ne le répètera pas assez, nous devons agir. Le zéro déchet est facile à mettre en place pour certains accessoires et votre vie ne va pas changer pour autant. Cependant, la santé de la planète va grandement s’améliorer si nous sommes nombreux à changer nos habitudes de consommation.