Qui chante dans mon jardin ? est un guide indispensable pour reconnaître les bruits et chants des oiseaux et autres animaux du jardin. Un livre-CD d’Hervé Millancourt, paru aux éditions Larousse, en mars 2020, pour découvrir plus de 50 espèces…

Sur le rabat de la couverture se trouvent les pictogrammes utilisés, à retrouver, dans le guide, afin d’identifier rapidement les écoutes, les observations et les aides. Avant de découvrir le sommaire, des informations expliquent comment utiliser le livre, avec 54 animaux qui visiteront, peut-être, les jardins de chacun et chacune. Ils sont regroupés par classe et suivent l’ordre de la classification scientifique. Des fiches sont donc présentées, pour chaque espèce, avec les trois rubriques J’écoute ; J’observe ; J’aide.

Le sommaire présente les différentes parties de l’ouvrage, avec la découverte du jardin, les chants ou cris et les sons de la nature et de l’écoute. Ce sont les oiseaux, qui sont à découvrir, dans un premier temps, puis les rapaces, les insectes, les amphibiens et les mammifères. Des annexes viennent compléter le guide, tout comme le CD audio, à retrouver derrière la quatrième de couverture.

Le jardin est une réserve naturelle, plus ou moins grande et importante, offrant un petit monde vivant et naturel, où les plantes et les animaux naissent, grandissent et meurent. Le guide propose un inventaire sonore, pour découvrir son jardin et nature différemment. Quelques-unes des principales espèces animales, que l’on peut entendre autour de nos maisons et dans nos jardins. Le guide est très bien construit, invitant à regarder différemment son potager, favorisant la biodiversité, s’entrainant à l’écoute, présentant des plantations et des aménagements, la création d’un jardin-refuge… Le livre-CD invite donc à décrypter les chants des oiseaux et à s’entraîner à les reconnaître. Une initiation douce, agréable et bienveillante, pour être à l’écouter et observer la nature et les quelques animaux qui peuplent nos jardins, parfois étonnants. Le livre se complète avec de très belles photographies, de ces adorables petites bêtes.

Qui chante dans mon jardin ? est un guide pratique et complet, qui invite à tendre l’oreille, à rester à l’écoute de la nature, des chants et cris du potager, pour y découvrir quelques animaux qui y vivant, tels que les oiseaux, les insectes et autres petites bêtes.