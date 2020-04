Comment développer l’imagination de votre enfant ?

Dès la naissance, les enfants ont pour habitude de toucher, d’écouter et de sentir tout ce qui les entoure. Ils sont curieux, créatifs et de plus en plus réfléchis en grandissant. Cependant, il est possible de booster davantage leur imagination en suivant ces quelques astuces.

Attention, nous ne listons pas toutes les méthodes pour développer l’imagination de votre enfant. En effet, il s’agit juste de trois astuces que nous jugeons indispensables pour les plus petits.

01 – Faites des histoires continues en famille

Vous les avez certainement vécus dans votre enfance ! Les histoires continues sont celles qui se basent uniquement sur un thème. En effet, vous faites assoir tous les membres de la famille autour d’une table et vous donnez le thème de l’histoire. A tour de rôle, chacun donne une suite logique à histoire comme il le souhaite. En faisant constamment cela, vos enfants sont appelés à improviser, ce qui améliore grandement leur imagination.

02 – Offrez leur un tipi enfant

Pour ceux qui ne le savent pas, le tipi enfant est une sorte de maison miniature que vous installez dans la chambre de votre bambin pour se distraire. Vu qu’il s’agit d’un coin personnel où votre petit pourra s’éclipser pour être seul, ce dernier pourra créer son propre univers et développer ainsi son imagination. Par exemple, ranger les meubles du tipi comme il souhaite, ou encore décorer sa maison à sa guise.

03 – Optez pour des jeux de société

A l’instar de la chasse au trésor, du saut au musée, ou encore d’autres jeux de la même classe, les jeux de société sont pour la plupart d’excellent stimulateur d’imagination. En effet, contrairement aux jeux classique ou le principe est toujours invariant, les jeux de société demandent beaucoup de créativité. De ce fait, au lieu des poupées baby pour votre fille ou des voitures miniatures pour votre garçon, vous pouvez opter pour des jeux qui demandent plus de réflexion.