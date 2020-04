De plus en plus de femmes, d’hommes prennent régulièrement des compléments alimentaires sans aucun avis médical et pas toujours d’une utilité avérée

De plus en plus de femmes, d’hommes prennent régulièrement des compléments alimentaires sans aucun avis médical et pas toujours d’une utilité avérée.En effet, en aucun cas, ils ne doivent se substituer à une alimentation équilibrée, variée et une activité physique appropriée.Pourtant utilisés dans de bonnes conditions, ils peuvent combler des déficiences passagères à certaines périodes de la vie.

Que sont les compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires sont des produits, dont le but est de compléter un régime alimentaire normal . Ils concentrent des nutriments et autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ils peuvent être simples ou plus complexes et sont souvent commercialisés, sans ordonnance, sous forme de pastilles, comprimés, ampoules ou gélules.

Plusieurs dispositions réglementaires européennes établissent la liste des ingrédients autorisés dans les compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires sont principalement composés :

D’aliments classiques ou des extraits de ces aliments (par exemple de la carotte).

Des nutriments comme des vitamines, minéraux, anti-oxydants et oligo-éléments. Les vitamines (A, B, C D, E) sont absolument nécessaires même si elle sont présentes en quantités infimes.

Normalement on les trouve dans l’alimentation classique mais en cas d’insuffisance caractérisée, pour y palier, on peut prendre des compléments alimentaires. Les minéraux (Sélénium, magnésium, calcium etc.) et les oligo-éléments ont à la fois l’avantage d’avoir des propriétés antioxydantes et sont de parfaits aides pour redonner de l’énergie et du moral.

Ils sont spécialement recommandés pour améliorer la beauté de la peau, pour rendre les os plus solides ou assurer du bien être aux articulations. Les protéines, les acides gras (oméga 3) ou les acides aminées (créatine) sont aussi très appréciées car ils ont une action bénéfique sur le cœur mais aussi sur l’humeur.

Les vitamines (A, B, C D, E) sont absolument nécessaires même si elle sont présentes en quantités infimes. Normalement on les trouve dans l’alimentation classique mais en cas d’insuffisance caractérisée, pour y palier, on peut prendre des compléments alimentaires. Des plantes et des préparations à base de plantes sauf celles qui ont un usage exclusivement médicamenteux. Pour apporter du bienfait au corps, des plantes comme le fenouil ou l’artichaut sont essentielles. Pour bruler des calories, il faut préférer le thé vert ou la guarana, et le gingembre et le radis noir pour se débarrasser des toxines.

Les effets indésirables des compléments alimentaires

Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments et les apports journaliers recommandés doivent être strictement respectés.

Ils ne doivent pas remplacer les apports normalement compensés par une alimentation saine et variée.

Les fruits, les légumes, les produits laitiers contiennent tout ce qui est nécessaire pour apporter au corps ce qui est utile à son fonctionnement.

Le surdosage de compléments alimentaires peut entraîner des effets indésirables contre productifs.

Avant de prendre ces produits en automédication, il conseillé de demander l’avis d’un professionnel.

Les effets bénéfiques des compléments alimentaires

De nos jours, les compléments alimentaires sont de plus en plus sophistiqués et adaptés aux situations de la vie (croissance, grossesse, ménopause, vieillissement).

Ils ont aussi des effets favorables pour ceux qui prennent des repas déséquilibrés ou qui adoptent l’alimentation végétarienne.

Ils sont enfin bénéfiques pour ceux qui ont des activités particulières (sport intensif, études, voyages etc.).

Les associations des composants de ces compléments alimentaires sont désormais plus complexes et mieux ciblées pour un effet optimal sur la santé.

Parmi les produits proposés on trouve :

Des cocktails toniques ou anti-fatigues comprenant des plantes énergisantes mais aussi des anti-oxydants.

Des produits qui sont des activateurs de bronzage, d’autres qui agissent sur la santé des cheveux, de la peau ou des ongles.

Des compléments très variés qui sont destinés à la perte de poids.

Soucieux d’une qualité de vie respectueuse de l’environnement, certains se tournent désormais vers les compléments alimentaires certifiés bio.