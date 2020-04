Zozo Zombie : Sortie du Tome 3 ! 

Dans ce troisième volume de Zozo Zombie aux Éditions Vega, paru le 19 Mars 2020, on continue de suivre les aventures et l’amitié entre un zombie, plus amusant et maladroit qu’effrayant, et un jeune écolier !! Un manga pour enfants à partir de 8 ans, découpé en sketchs, qui démystifie complètement un personnage se voulant habituellement terrible !!

Si vous avez raté les premiers tomes, cliquez ICI

Le décor :

Grâce à son meilleur ami, le jeune Isamu, Zozo découvre ce que sont les donuts !! Mais, comment comprendre que cette gourmandise est délicieuse, quand on en a jamais vu de sa vie ??? Après plusieurs essais infructueux, le petit zombie comprend enfin que c’est dans son estomac et non ailleurs que cette nourriture doit se diriger. Et c’est l’extase .. Une fois gouté, celui-ci ne peut plus s’en passer … Isamu va avoir du mal a s’en procurer et Zozo va trouver une solution à son « image » comme à son habitude, qui va tourner mal !!!

Zozo possède à présent son petit appartement : une « grotte » creusée dans le sol du jardin de son ami. Il est bien seul. Tandis qu’il s’affaire à ses pitreries incessantes, il a la surprise de rencontrer de nouveaux compagnons … qu’il aura crée lui-même finalement, sans s’en apercevoir !!

Un « moshi-animal » de compagnie, un zombie « morvoné» apparut après un éternuement ….. Des rencontres qui l’entraineront même jusque dans l’espace intersidéral !!!!!

Zozo Zombie, la bande annonce ! J-1 avant de rencontrer le zombie de plus déjanté du Japon ! Zozo est un zombie qui n'a qu'un seul rêve : jouer avec ses camarades humains dans la cour de l'école… Mais quand on prend sa tête pour un ballon de foot ou que l'on perd ses membres pour un oui ou pour un non difficile d'être accepté !"Zozo Zombie" de Yasunari Nagatoshi vous promet une chose : vous faire tordre de rire ! Publiée par Vega éditions sur Mercredi 9 octobre 2019

Le point sur le manga :

L’auteur Yasunari Nagatoshi continue son « délire » avec des sketches toujours plus « gore » sans oublier que son manga est destiné aux enfants !!! Il se concentre toujours sur l’anatomie de son personnage « pas très vivant » , et nos chers et tendres auront le plaisir de continuer à découvrir tout le vocabulaire « médical » concernant le corps humain !! L’amitié qui lie son écolier et ce « monstre » évolue au fil des tomes, avec l’ajout d’autres personnages et l’ouverture sur d’autres horizons. Le manga est toujours aussi « pop » avec des couleurs acidulées qui donnent envie et attirent l’oeil.

Zozo Zombie aux Éditions Vega reste un manga adapté aux plus jeunes, qui s’attacheront facilement aux deux personnages principaux, et riront des péripéties du zombie le plus gentil de la planète !

La conclusion :

Un troisième tome où l’univers de Zozo Zombie se renouvelle, avec l’ajout de nouveaux protagonistes, mais où l’humour et les histoires ressemblent aux deux premiers tomes. Vu d’un oeil d’adulte, on se lasse un peu de la répétition du scénario et de l’humour noir spécial redondant. On se demande pourquoi nos enfants adorent !!! Car, vu d’un oeil d’enfant, ce manga aux Éditions Vega, se révèle toujours aussi addictif !!!! Peut être parce que l’auteur a compris qu’ils rêvaient tous d’avoir un pote aussi décalé. Qui leur apprend l’anatomie de façon amusante, et qui fait des trucs qui choquent leurs parents !!!! Je suis sûre de na pas être loin de la vérité !!! A suivre !!!