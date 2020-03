Double.Me T4 : L’immortalité en un seul clic !

Lorsque une jeune lycéenne pas très bien dans sa peau rencontre l’intelligence artificielle d’une application ramenant les morts à la vie, c’est le combo le plus parfait pour un cyber- thriller original !! « Double.Me » entame son 4ème tome, toujours aussi stressant mais tellement percutant … Un seinen présenté par les Éditions Ankama ;)

Le refresh :

Double.Me est un réseau social, qui comme tout réseau, offre la possibilité d’échanger, de chatter, et de partager avec ses amis. Sa nouvelle « extension » du nom de « Résurrection » permet aux utilisateurs qui viendraient à disparaître, de devenir immortels au travers d’un avatar parfaitement calqué sur leur personnalité, par l’IA de l’appli. Mais lorsque Aïko une jeune lycéenne comprend l’étendue des possibilités qui lui sont données avec cette intelligence artificielle, sa « folie » l’emporte sur la raison. Mais, qui des deux, est le prolongement de l’autre ???

ou cliquez ici pour accéder à la chronique des tomes 1 à 3

Le décor du tome 4 :

Aïko a réussi à échapper à la police grâce aux Yakuzas missionnés par son Procureur de père. Mais, lors de sa fuite, elle est interceptée par le parternel de la défunte « Chô » qui souhaite se venger.

Après avoir mis hors d’état les gardes à l’entrée du repaire, il réussi à l’enlever, et la tien prisonnière dans son coffre. Ce qu’il n’a pas encore compris, c’est qu’Aïko à une allié de taille : Sarah, l’IA. Celle-ci profite d’un moment d’inattention pour se glisser dans le réseau et réussi à provoquer un accident !!!!

Aïko, libérée, assassine froidement son ravisseur, avant de comprendre, lors d’un échange, que Sarah se sert bel et bien d’elle. Elle n’a plus d’issue maintenant qu’elle est allée beaucoup trop loin dans ses agissements et elle sait que l’IA va se débarrasser d’elle bientôt. Il est temps pour elle de changer d’identité.

Après une transformation physique spectaculaire, la voilà dans la peau de son « nouveau personnage », et elle mets peu de temps à trouver son prochain « pigeon » !!!

Le point sur le manga :

Miki Makasu et Oto san nous entrainent une nouvelle fois dans un tourbillon de rebondissements !!! Et il faut suivre, dans une atmosphère glaçante, chaque partie du scénario. D’un côté le père d’Aïko qui essaye désespérément de la sauver. Au milieu la mafia Japonaise. de l’autre la police qui s’évertue à mettre l’IA HS … Aïko qui leur file régulièrement entre les doigts. Et, la plus importante, Sarah dont la puissance augmente à chaque nouveaux tomes et laisse entrevoir une personnalité bien plus « pathogène » qu’on ne le pensait !!!

On adore cette succession de rebondissements qui font que le récit de « Double.Me » aux Éditions Ankama. Les dérives d’un des systèmes le plus utilisé sur la planète. Le réseau social qui vous connait mieux que personne, et qui pourrait bien prendre votre place un jour !!!!

Une fin de tome toujours plus intrigante qui nous tient en haleine jusqu’au prochain !!

La conclusion :

Une série française qui dépasse largement la barre des mangas japonais !!! « Double.Me » aux Éditions Ankama, malgré quelques faiblesses au niveau du graphisme, est un seinen qui plonge le lecteur dans une des possibles dérives des systèmes controlés par les IA !!! Un cyber-thriller ambitieux dont les problématiques exposées sont follement passionnantes !