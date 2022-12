Dujardin – Des jeux de société pour petits et grands

Dujardin, entreprise française qui développe, édite et distribue des jeux de société en France et à l’international, est un acteur majeur du jeu de société, dont certaines marques sont incontournables. Des jeux qui se retrouveront au pied des sapins de Noël, comme le jeu Mon premier mille bornes Pat’ Patrouille, ou encore le nouveau jeu Les évadés.

Entreprise française fondée en 1947, à Arcachon, Dujardin développe, édite et distribue des jeux de société, partout dans le monde. L’entreprise est un acteur majeur du jeu de société en France, avec certaines marques incontournables, qui nous ont tous marqués. Il y a le Mille bornes, Le cochon qui rit, Chrono Bomb’, Fabulus Potium, Trésor Detector…

Pour ce Noël, France Net Infos présente deux nouveautés, en quelque sorte, puisqu’il y a le jeu Mon premier mille borne Pat’ Patrouille et le nouveau jeu Les évadés. Le premier jeu, se présente dans une boîte colorée et carrée. Un jeu pour les enfants et fans, à partir de 3 ans. Le coffret contient un plateau de jeu, un pion feu rouge, un pion pat’ patrouilleur, 33 cartes, un sabot, un dé illustré, 5 jetons un puzzle Nuit/Lune de 6 pièces et une règle du jeu.

Le jeu est simple et adapté aux tout-jeunes joueurs, invitant à s’initier au Mille bornes. L’univers du célèbre jeu est à retrouver et est entremêlé de celui de la Pat’ Patrouille, pour le plus grand plaisir des enfants. Le scénario est simple, il faut sauver la Grande Vallée du méchant maire et de ses chats ! Des valeurs éducatives sont également à retrouver, dans le jeu. En effet, les enfants apprennent à compter, à respecter des règles, à patienter et attendre son tour… A jouer seul ou à plusieurs, la coopération sera aussi de mise. La mise en place est simple, la partie est assez rapide, pour ne pas lasser les enfants et l’univers est très plaisant.

Le deuxième jeu à découvrir est le nouveau Les évadés, pour les joueurs à partir de 8 ans, donc un peu plus grand ! La boîte est plus grande et propose d’être le premier à s’échapper de la prison. Le coffret se compose d’un plateau de jeu, de 4 mini-plateaux mémo, 4 pions détenus, 4 cartes plans d’évasion, 40 jetons warning, 8 jetons objets, 82 cartes combines, 24 cartes pass-pass, 42 portes 3D, 42 languettes combines et des règles du jeu.

Le jeu se joue entre 2 et 4 joueurs, pour une partie qui durera environ 25 minutes. La mise en place est assez facile et rapide. Le but du jeu est d’être le premier à réussir à s’échapper de la prison. Pour cela il va falloir se frayer un chemin à travers un labyrinthe, sans se faire remarquer et tout en trouvant les combinaisons, pour franchir les portes. Le plan d’évasion, les objets sont nécessaires pour pouvoir rejoindre son lieu de sortie ! Le jeu plaît, il est assez immersif et plein de rebondissements, avec parfois des obstacles. Il y a une part de stratégie et une autre de chance, malgré tout.

Pour ce Noël, la marque française Dujardin surprend toujours et enchante, avec notamment deux jeux, pour les petits, comme pour les plus grands. L’incontournable Mille bornes est revisité, pour les plus petits, avec la Pat’Patrouille, qui est aussi amusant qu’éducatif. Le nouveau Les évadés, pour les enfants un peu plus grands est fabuleux, offrant des parties pleines de rebondissements, au sein d’une prison de laquelle il va falloir sortir ! Des jeux à jouer en famille ou entre amis, qui se retrouveront certainement au pied du sapin de Noël.

Lien Amazon