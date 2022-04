Émile file droit – De nouvelles aventures pour notre héros préféré !

« Émile file droit » est un nouvel album à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Raconté par Vincent Cuvellier et Ronan Badel, les enfants seront ravis de retrouver le caractère bien trempé de leur copain Émile qui pour une fois semble bien décidé à obéir… ou pas !

Émile file droit : Une histoire drôle et rafraîchissante

Quel plaisir de retrouver notre petit Émile, son air canaille, ses mimiques qui en disent long, chez FranceNetInfos, on l’adore. Et dans cette nouvelle histoire, il est d’autant plus drôle qu’il décide de filer droit, d’obéir sans broncher. Surprenant, pas vrai ? Un ami de sa maman le garde pour la journée, il n’est pas commode et lui inculque des règles bien précises : avec lui, on file droit. Pas question donc pour Émile de bouger une oreille. S’ensuivent alors quelques aventures durant lesquelles Émile semble se tenir à carreau ou presque. Bien sûr, il ne peut pas s’empêcher d’imiter, de se moquer aussi de temps en temps, mais toujours très subtilement, pour ne pas se faire repérer.

Deux héros pas si différents finalement…

Le copain de sa maman et Émile, tout semble les différencier. En apparence seulement, car on découvre que le grand monsieur qui garde Émile n’a pas toujours été très sage lorsqu’il était enfant… Et c’est sa maman qui le dit ! Émile s’en contente très bien, moyennant une petite glace, histoire d’avoir une raison de garder le secret de Monsieur bien au chaud.

Ce nouvel album des aventures d’Émile est super sympa. Les illustrations sont toujours aussi drôles, les bouilles des personnages, leurs expressions du visage. Franchement, Émile on a envie de lui faire des câlins tellement il est sage dans ce livre. Quant aux fans du personnage, ils risquent bien d’être surpris par le calme olympique de leur mascotte face à tant d’autorité. Chapeau Émile !