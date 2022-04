Temps calme – Animaux magiques en stickers

Animaux magiques en stickers est un nouvel ouvrage de la collection Temps calme, des éditions Gründ, paru en février 2022. Un cahier souple, qui propose aux enfants d’observer et de recomposer une douzaine d’animaux fantastiques, avec l’aide d’autocollants numérotés.

Le cahier souple, aux illustrations de Monsieur Dupont, débute avec une page simple et courte d’instructions. En effet, le paragraphe est court et concis, pour expliquer aux enfants comment donner vie aux créatures du livre. Aussi, il va falloir suivre le principe indiqué, avec l’aide de la page à complétée et la page de stickers. A la fin du livre se trouvent les planches de stickers numérotés, chaque planche correspondant à un animal fantastique. Le principe est simple et plaisant, il faut coller les numéros inscrits sur chaque créature, pour qu’elle puisse prendre forme et vie.

La première créature à découvrir et à reconstituer est le dragon des mers. Un animal magique, bleu et violet, au regard féroce. Entre serpent et dragon, l’animal fabuleux se présente, sur une première page, en entier et coloré, et de l’autre côté, sur la page suivante, juste en traits et en numéros. Plus de 80 stickers numérotés seront à mettre en place, pour ce premier animal fascinant et inquiétant à la fois. L’activité invite les enfants à se poser, à prendre leur temps et à se concentrer, tout en observant et en étant minutieux. En effet, il faudra s’appliquer à poser les bons autocollants au bon endroit, pour réaliser de superbes animaux fantastiques. Le dragon de feu, la licorne, le phénix, le griffon, ou encore le terrible Kraken sont parmi les créatures magiques à retrouver.

Animaux magiques en stickers est un livre souple, de la collection Temps calme, des éditions Gründ, qui propose aux enfants de réaliser, avec l’aide d’autocollants numérotés, de superbes créatures fantastiques, tout en prenant le temps, en observant et en étant soigné.

