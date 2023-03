Eros Ramazzotti sera en concert à Nice au Palais Nikaïa le 28 mars

Après Bordeaux, Lyon et Marseille et Paris, Eros Ramazzotti sera en concert à Nice. Ce sera le 28 mars au Palais Nikaïa. Cela faisait longtemps que ses fans français et azuréens attendaient son retour sur scène ! Ses chansons ont marqué l’histoire de la musique italienne et ont été entendues dans le monde entier : 70 millions de disques vendus, 2 milliards de streams et près de 2 milliards de vues sur YouTube. Qui n’a pas en tête « Una storia importante » ou « Cose della vita » ? En septembre, le chanteur italien a fait son grand retour en sortant un nouvel album, “Battito Infinito”, via Capitol Records Italy, Vertigo/Eventim Live International.

Après 14 albums studio, des tournées européennes et mondiales à guichets fermés, d’innombrables prix, certifications et reconnaissances, il a célébré ses trente-cinq ans de carrière avec le WORLD TOUR PREMIÈRE – dix avant-premières exclusives pour un nouveau chapitre de sa carrière artistique et musicale, dans cinq des salles les plus prestigieuses du monde, en septembre dernier à La Maestranza de Séville, puis à Agrigente, Vérone, Athènes et Césarée.



Le 30 octobre 2022 a débuté le BATTITO INFINITO WORLD TOUR : un tour du monde majestueux de 60 concerts à travers le monde. La tournée a démarré à Los Angeles, est passée par l’Amérique du Sud fin 2022, puis se poursuit en Europe, avec dix dates en Italie.



Eros Ramazzotti sera à Nice le 28 mars au Palais Nikaïa et ce sera la dernière date française de sa tournée !

Tarifs (frais de loc. inclus): Diamant: 140€ – Carré Or: 123,50€ – Cat. 1: 107€ – Cat. 2: 90,50€ – Cat. 3: 74€.