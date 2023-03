Sunday Melvil détective privée de sa majesté – Le bal empoisonné

Le bal empoisonné est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Sunday Melvil détective privée de sa majesté, des éditions Poulpe fictions. Un roman jeunesse, d’Anne Kalicky et Eloïse Mokhtari, paru fin janvier 2023. Un ouvrage qui propose de suivre une enquête, à la cour de la reine Victoria, à la fin du XIXème siècle.

La jeune Sunday Melvil s’ennuie et soupire, tout en comptant. Dans le salon d’un hôtel particulier en briques rouges, au 37-38 Bury Street, elle fixe la fenêtre, allongée sur une méridienne. Dehors, la pluie tombe sans relâche, offrant un ciel gris et brumeux. Sunday, pour s’occuper, compte les gouttes qui viennent s’écraser dont le carreau, avant de dégouliner. Parfois, la jeune fille colle son index, contre la vitre, pour suivre le mouvement d’une goutte qui s’écoule… La jeune fille, aux boucles anglaises, trouve que le temps s’étire trop lentement. Soudain, des petits pas saccadés la surprennent, Sunday se redresse.

La jeune fille va rapidement faire la rencontre de Scoop et Blue, un petit chien et un jeune garçon. Sunday décide de sauver et garder Scoop. Le mystérieux garçon va bientôt devenir un nouvel ami. Ainsi, avec ses deux nouveaux compères, la jeune fille va décider d’enquêter, autour d’une tentative d’empoisonnement, lors d’un bal… Les personnages sont rapidement attachants, et l’héroïne, vive et qui n’a pas froid aux yeux, apportent une belle dynamique. Les jeunes lecteurs sont rapidement entraînés dans un récit qui entremêle mystère, amitié et entraide. Des illustrations accompagnent parfaitement l’histoire, permettant aux enfants de mieux s’immerger dans l’aventure.

Le bal empoisonné est le premier tome de la nouvelle série Sunday Melvil détective privée de sa majesté, des éditions Poulpe fictions. Un roman jeunesse plein de rebondissements, de suspense et de mystères, mais aussi d’amitié et d’entraide, entre de jeunes gens et un chien, tous forts attachants.

